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Ayudas

Picanya subvenciona el 95% de la tasa urbanística para la reconstrucción de viviendas afectadas por la dana

Se podrán solicitar las ayudas para la tasa urbanística de obras de reconstrucción desde el 30 de octubre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025

La calle Almassereta de Picanya fue una de las más afectadas por la dana

La calle Almassereta de Picanya fue una de las más afectadas por la dana / Germán Caballero

Pilar Olaya

Pilar Olaya

Picanya

El Ayuntamiento de Picanya quiere segfuir ayudando a sus vecinos y vecinas en la ardua tarea de reconstrucción de sus casas. Es por eso que en el último pleno se ha aprobado la subvención de la tasa urbanística por licencia de obras. En ese sentido se ha abierto una convocatoria para que las personas interesadas puedan solicitar el retorno del 95% del importe abonado. Esta licencia se trata de un trámite obligarotio para ppoder ejecutar obras en los inmuebles.

Podrán ser beneficiarias de las ayudas todas las personas físicas o jurídicas que hayan abonado la tasa de concesión de licencias urbanísticas desde el 30 de octubre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025, con motivo de las obras efectuadas en viviendas del municipio de Picanya como consecuencia de reparaciones efectuadas con motivo de la inundación del 29 de octubre de 2024.

Cartel.

Cartel. / A.P.

La presentación de las solicitudes se realizará, en el caso de personas físicas, telemáticamente a través del trámite habilitado en la Sede electrónica municipal, o de forma presencial en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Picanya, situado en el Servicio DÍGAME (Pl. España, 1). Será imprescindible solicitar cita previa.

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en el caso de personas jurídicas, solo se podrá realizar telemáticamente, través del trámite habilitado en la Sede electrónica municipal.

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