Casi 400 firmas solicitan un Centro Ocupacional y de Día en Quart de Poblet por las precarias condiciones del existente

Cerca de 400 vecinos de Quart de Poblet han reclamado a la Generalitat la construcción de un nuevo Centro Ocupacional y de Día para personas con discapacidad intelectual. Tras una campaña de recogida de firmas en las calles, los impulsores de la iniciativa denuncian el deterioro y la falta de capacidad de las actuales instalaciones, ubicadas en un bajo antiguo y en alquiler que sufre humedades e inundaciones cuando llueve. Las rúbricas se han entregado hace unos días en la dirección territorial de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, exigiendo un nuevo edificio que de respuesta a las necesidades de los usuarios.

En el escrito, los vecinos insisten en que las instalaciones del actual centro que atiende a personas con discapacidad intelectual en Quart "es insuficiente" y denuncian que "se trata de una construcción muy antigua y deteriorada, que sufre humedades, y está en régimen de alquiler".

Además, alertan de que "carece de la capacidad suficiente para atender a los centenares de personas que padecen esta discapacidad en la localidad" y advierten de que el ayuntamiento ha propuesto ceder suelo y presentar el proyecto de construcción, que ya está redactado. Juan Martínez, familiar de un usuario del centro y presidente de la Asociación de Familiares, insiste en la "precariedad de las instalaciones", que "se inundan cada vez que llueve, porque pasa por debajo una acequia".

"La situación es complicada porque las instalaciones no están en condiciones para hacer actividades de terapia ocupacional, ni tiene el espacio razonable para que se preste atención de forma efectiva", añade. Además, los bajos en los que se ubica el centro ocupacional han cambiado de propietarios por la herencia y "estamos a expensas de que los actuales dueños quieran mantener el alquiler".

Garantizar el servicio

En este sentido, reclaman en el escrito que las administraciones públicas, deben garantizar a las personas con diversidad funcional un proyecto de vida independiente, desde el reconocimiento de igualdad de derechos y oportunidades de los servicios sociales. "Hacen falta más infraestructuras específicas que atienden todas las necesidades de estas personas y la creación de más servicios de atención, enmarcados dentro de los Servicios Sociales de atención primaria, así como, el impulso de nuevas prestaciones dentro de la cartera de servicios de atención a la dependencia".

Así, los firmantes recuerdan que la construcción de este nuevo centro en Quart se recoge en el Plan de Infraestructuras Sociales aprobado por la Generalitat Valenciana, por tratarse de una infraestructura imprescindible para una mejor atención que reciben diariamente las 40 familias usuarias de la localidad.

Hoja de ruta

En el mes de febrero de este año, el Ayuntamiento de Quart diseñaba una hoja de ruta para reclamar al gobierno valenciano la construcción de este Centro Ocupacional y de Día. El consistorio presentó para el Pla Convivint de infraestructuras sociales, impulsado por el gobierno del Botànic, un proyecto de construcción sobre suelo municipal, que obtuvo el visto bueno en su momento, pero los presupuestos actuales de la Generalitat Valenciana no lo incluyen.