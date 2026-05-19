La Agrupación de Escuelas Infantiles de Catarroja reclama ayudas municipales para familias con menores de 0 a 3 años

La organización de la escuela de verano en Catarroja ha encendido las críticas de las escuelas infantiles de la localidad, unidas en una agrupación. Sus seis componentes han presentado un escrito ante el ayuntamiento en el que denuncian, no solo el "agravio comparativo" que genera el acceso a este servicio estival, sino también la "ausencia de política pública municipal de apoyo a las familias con menores de 0 a 3 años en centros privados autorizados de primer ciclo de Educación Infantil".

En la instancia también reclaman la constitución de una mesa de trabajo con las asociaciones de familias, los centros educativos de primer ciclo y los servicios sociales municipales para tratar estas dos cuestiones que consideran primordiales y diseñar colectivamente las medidas de apoyo necesarias, y amenazan con recurrir, en última instancia al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.

Política municipal

Respecto a la segunda demanda, explican que las plazas de primer ciclo de Educación Infantil ascienden a 56 en los centros CEIP Joan XXIII, Vil.la Romana y San Antonio de Padua, frente a una población de 0 a 3 años que se estima en torno a 990-1.000 menores (Censo de Población 2021, INE; padrón municipal a 1 de enero de 2024: 30.142 habitantes).

Esto supone que "aproximadamente 450 familias quedan, por tanto, fuera de la red con financiación pública y pueden en parte, acceder a la escolarización en un centro privado autorizado gracias al Bono Infantil, pero sin ningún tipo de apoyo municipal, que ayude a cubrir otros gastos asociados, como el comedor escolar o la ludoteca", como matizan.

Escuela de verano

En cuanto a la escuela de verano, la agrupación denuncia que los "criterios de admisión actuales no garantizan un trato igualitario, puesto que no se exige demostrar que las familias cumplen con los requisitos contemplados en la convocatoria" y hablan de un "agravio comparativo". "Las plazas de la escuela de verano para aquellos menores que asisten a centros con financiación pública se ofrecen a precios muy inferiores al coste real del servicio, que se cubre con fondos públicos. Sin embargo, las familias que —por insuficiencia de la oferta— deben recurrir a un centro privado autorizado quedan sistemáticamente excluidas de ese beneficio, a pesar de no tener otra opción real", explican y el coste oscila entre 360 sin comedor mensuales y 480 euros con este servicio, "lo que supone una carga económica desproporcionada, especialmente en familias monoparentales o con más de un menor en esa franja de edad".

Repercusión

La Agrupación de Escuelas Infantiles apunta que otros municipios disponen de programas propios de ayudas municipales a la escolarización de 0 a 3 años que complementan el Bono Infantil autonómico, mientras que en Catarroja "no existe" para las familias que no han obtenido plaza en la red con financiación pública. "Entendemos que es nuestro deber denunciar este abandono reiterado por parte del ejecutivo municipal y trasladarlo a las familias afectadas".

Además, explican que la red de escuelas infantiles de Catarroja da trabajo directo a 52 personas, la mayoría de ellas mujeres, y que la viabilidad económica de estos centros depende directamente de su capacidad de matrícula. "Cuando las familias no pueden asumir el coste íntegro de la escuela de verano o del comedor —porque el Ayuntamiento no ofrece ningún tipo de ayuda que compense la diferencia con el precio público—, optan por no matricular o por retirar a sus hijos e hijas del centro", explican y advierten de que no se trata solo de una pérdida de empleo local, sino también de la "reducción de la oferta de escolarización disponible, y mayor presión sobre una red pública que ya es insuficiente para atender la demanda".

Una de las medidas que reclama la agrupación en su escrito es que el ayuntamiento apruebe, en el plazo máximo de un mes, un programa de ayudas municipales a la escolarización y la escuela de verano en centros privados autorizados de primer ciclo, con criterios de equidad y proporcionalidad en función de la renta familiar.