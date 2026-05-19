Cerco a los vehículos robados, con multas o sin pasar la ITV en la Pobla de Farnals

No tener pasada la ITV o pagado el seguro de tu coche ahora es muy fácil de detectar por la policía de la Pobla de Farnals. La Policía Local de La Pobla de Farnals ha comenzado a implantar esta semana un sistema innovador de cámaras móviles con lector automático de matrículas (OCR), una tecnología que permitirá mejorar de forma significativa la seguridad ciudadana y la capacidad de respuesta policial en el municipio. Se trata de un teléfono móvil, que se puede tanto instalar en los vehículos patrulla como llevarlo a pie, que permite identificar matrículas al instante, conectándose en tiempo real con las bases de datos de tráfico. De este modo, los agentes pueden detectar de manera inmediata vehículos con incidencias, como coches sustraídos, vehículos señalizados, sin seguro, sin ITV o con otras irregularidades, y tramitar directamente la denuncia, todo de forma telemática.

El sistema, pionero en la Comunitat Valenciana, aunque ya implantado en algunas ciudades como Madrid, supone un salto cualitativo en la gestión policial al permitir actuar en tiempo real, sin necesidad de comprobaciones manuales posteriores.

El inspector jefe de la Policía Local de La Pobla de Farnals, David Sancho, destaca que la principal ventaja es la inmediatez de la información. “Antes había que consultar bases de datos o tramitar denuncias de forma manual; ahora todo se realiza en el momento, lo que nos permite ser más eficaces y centrarnos en lo importante: la seguridad”, detalla Sancho.

Camara móvil con lector OCR control en patrulla. / A.P.F.

Sancho afirma que este sistema lleva un mes de prueba aunque desde el jueves ya está operativo, y en losúltimos 30 días "se han realizado 1.300 lecturas de matrículas, detectando 139 incidencias, 124 por falta de ITV, 29 por no tener seguro, 6 por precintos y cinco por estar dado de baja".

Desde la Policía Local se insiste en que este sistema no tiene como objetivo incrementar las sanciones, sino mejorar la prevención y la actuación ante situaciones de riesgo. La tecnología permite, por ejemplo, localizar vehículos robados, detectar coches implicados en incidencias o facilitar la gestión del tráfico en eventos masificados, identificando de forma ágil vehículos que puedan estar obstaculizando el paso y que deban ser desplazados. Además, el sistema incorpora herramientas que permiten generar incidencias o denuncias de forma automatizada, lo cual reduce la carga administrativa y agiliza los procedimientos.

"Por ejemplo, cuando hay una carrera y hay que señalizarla y retirar los vehículos, con este lector ya te dice qué vehículos estaban estacionados después de señalización y por tanto procede denuncia y cuáles no. Eso antes había que ir uno por uno registrándolo, y se necesitaba mucho tiempo", señala Sancho.

Listas de interés y tecnología al servicio de la prevención

El dispositivo, conectado a una aplicación móvil y a los sistemas de gestión policial, puede funcionar de manera continua leyendo matrículas durante el patrullaje o activarse de forma selectiva en controles específicos. También permite trabajar con “listas de interés”, es decir, matrículas que, sin tener una incidencia administrativa, pueden resultar relevantes en el ámbito policial ante posibles denuncias.

Revisión del historial a través del software de la cámara ante posibles alertas. / A.P.F.

“Si nos llega un aviso de búsqueda de un vehículo señalizado implicado en un posible delito, tres meses después por mucho que queramos no podríamos buscar tan activamente, pero con las listas de interés, el sistema detectaría esa matrícula al instante lanzado una alerta y su posición GPS que podríamos mandar de inmediato a otros cuerpos de seguridad”, explica el inspector jefe. Otra de sus ventajas es su versatilidad, ya que puede utilizarse tanto en movilidad como en puntos fijos, mediante trípode, para reforzar controles en accesos o zonas concretas del municipio.

Inversión y mejora del servicio

La implantación del sistema ha supuesto una inversión aproximada de 6.200 euros, incluyendo el software, el dispositivo y su puesta en funcionamiento. Esta incorporación se enmarca dentro del proceso de modernización de la Policía Local de La Pobla de Farnals, que en los últimos años ha ido completando su plantilla y mejorando sus recursos técnicos, con el objetivo de ofrecer un servicio más eficiente y adaptado a las necesidades actuales de la ciudadanía.

Con esta medida, La Pobla de Farnals da un paso adelante en la aplicación de nuevas tecnologías al ámbito de la seguridad, apostando por herramientas que permiten una actuación más rápida, precisa y preventiva en beneficio de todos los vecinos y vecinas.