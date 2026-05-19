Cierra el punto de acopio de escombros en Aldaia tras gestionar más de 31.600 toneladas

El punto de acopio de escombros de la dana de Aldaia ha gestionado más de 31.600 toneladas, durante este tiempo. Este martes, la Generalitat Valenciana ha clausurado el vertedero donde se han depositado los residuos procedentes de los trabajos de reconstrucción que se llevan a cabo en el municipio tras la riada del 29 de octubre de 2024 y que permite recuperar la normalidad. La semana pasada también se cerraron los de Catarroja y Quart de Poblet.

El comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, ha visitado este punto de acopio junto al director general de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco, y el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, donde ha destacado que con esta clausura “el municipio va volviendo poco a poco a la normalidad” después del dispositivo extraordinario de retirada de residuos puesto en marcha por la Generalitat.

Inversión de la Generalitat

Mérida ha explicado que los trabajos han supuesto una inversión de la Generalitat de 834.000 euros y forman parte del plan especial puesto en marcha por el Consell para ayudar a los municipios más castigados por las inundaciones, ante la imposibilidad de muchas de estas administraciones locales para asumir por si solas las tareas de limpieza y de retirada de residuos ante la insuficiencia de medios económicos y técnicos.

Los terrenos limpios de residuos en Aldaia. / GVA

En un primer momento, este plan se centró en la retirada de lodos, enseres y desechos, pero una vez se vaciaron los puntos de acopio de estos materiales se volvieron a llenar nuevamente, pero esta vez con escombros y restos derivados de las obras de reconstrucción. Por eso el Consell amplió el plan inicial de retirada de residuos para hacerse cargo de esta nueva tanda.

“En total, la Generalitat ha gestionado ya más de un millón de toneladas de residuos en el conjunto de municipios afectados, con una inversión global superior a los 250 millones de euros, con el objetivo de garantizar una gestión adecuada de estos restos y contribuir a la recuperación de la normalidad en las localidades damnificadas”, ha señalado Raúl Mérida.

Recogida de residuos sostenible

Con el objetivo de gestionar este volumen de residuos de forma controlada, el Consell ha impulsado la contratación por 168.000 euros de una asistencia técnica encargada de la vigilancia y control de la contaminación. En este sentido, se han verificado las cantidades gestionadas en cada uno de los puntos, así como los tipos de residuos, se ha comprobado el destino de los mismos, los certificados o declaraciones responsables de las diferentes instalaciones de tratamiento final y se ha inspeccionado el proceso de trabajo.

También se han realizado muestreos, analíticas, catas o sondeos del suelo y de las aguas subterráneas para el control de las posibles afecciones por los acopios de residuos municipales y lodos derivados de la riada.

“Todo el proceso se ha llevado a cabo con las máximas garantías y sin producirse ningún problema de salud pública”, ha resaltado Mérida, quién ha destacado que el Plan Endavant de Recuperación contempla en su objetivo específico C.20 esta retirada y selección de residuos.

Según los datos recogidos en el Informe de Diagnóstico llevado a cabo por la Generalitat, la dana además de generar una cantidad ingente de desechos provocó la pérdida de más de 4.500 contenedores, así como daños estructurales en la red de ecoparques.