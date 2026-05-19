Compromís Quart exige a la Generalitat un nuevo Centro Ocupacional y de Día ante el deterioro de las instalaciones

Compromís Quart se ha sumado a las reivindicaciones que reclaman un nuevo Centro Ocupacional y de Día para personas con diversidad funcional, ante el deterioro de las actuales instalaciones y la campaña de recogida de firmas de las familias de los usuarios, y ha trasladado la exigencia a la Generalitat Valenciana.

La portavoz de la formación, Rosa Maria García, ha señalado que “la recogida de firmas demuestra que no estamos ante una demanda puntual ni partidista, sino ante una necesidad real de muchas familias de Quart de Poblet que necesitan una respuesta seria por parte de la Generalitat”.

Infraestructura social

Desde Compromís recuerdan que el nuevo Centro Ocupacional y de Día es una infraestructura social necesaria para mejorar la atención a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, reforzar su autonomía personal, favorecer la inclusión y facilitar la conciliación de las familias. “Hablamos de derechos, de dignidad y de calidad de vida. No se puede seguir aplazando una respuesta que Quart necesita desde hace años”, ha afirmado García.

La formación valencianista considera que el Consell no puede limitarse a reconocer el problema o a dar respuestas genéricas. Por eso reclama que la Generalitat incorpore esta actuación en su planificación de infraestructuras sociales y que la acompañe de una partida presupuestaria concreta.

“Lo dijimos con el ambulatorio y lo volvemos a decir ahora: Quart de Poblet necesita que la Generalitat planifique. Las necesidades públicas no se resuelven con anuncios, sino con presupuesto, proyecto y calendario”, ha señalado la portavoz de Compromís.

Una "prioridad"

Rosa Maria García ha insistido en que la atención a las personas con discapacidad y a sus familias debe ser una prioridad para cualquier administración pública. “Las familias no pueden verse obligadas a reclamar una y otra vez algo tan básico como unas instalaciones dignas y suficientes. La Generalitat tiene la competencia, tiene la responsabilidad y debe asumir el compromiso”, ha añadido.

Compromís Quart pide a la Conselleria de Servicios Sociales que abra una vía de trabajo con el Ayuntamiento, las familias y las entidades implicadas para definir las necesidades del nuevo recurso y garantizar que el proyecto se incorpore a los próximos presupuestos autonómicos.

“Quart de Poblet no puede quedar fuera de la planificación social de la Generalitat. Si el Consell habla de proteger a las personas más vulnerables, debe demostrarlo con hechos. Y el primer hecho debe ser comprometer presupuesto para el nuevo Centro Ocupacional y de Día”, ha concluido Rosa Maria García.