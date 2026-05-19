Compromís Xirivella presenta alegaciones contra la plataforma de autobuses

Compromís Xirivella ha presentado alegaciones al proyecto para construir una plataforma exclusiva de autobuses entre Xirivella/Alaquàs/Aldaia y València. En el documento, la formación liderada por Pablo Muñoz pide a la Conselleria de Infraestructuras que retire este proyecto y que destine los 25 millones presupuestados a la redacción del proyecto de construcciónde la línea 14 del metro y a la mejora del actual servicio de autobuses en las poblaciones afectadas.

«Hace solo un mes la alcaldesa Paqui Bartual nos vendió esta plataforma como una solución real para mejorar nuestro día a día, nos aseguró que era buena para Xirivella. Ahora, después de la presión vecinal, reconoce que tal como está planteada causaría más problemas de los que solucionaría», explica Pablo Muñoz, portavoz de la formación valencianista. «En el 2022 el Ayuntamiento ya había presentado alegaciones al proyecto, incluido en el PeMoMe, pero es evidente que la alcaldesa Bartual ni se las había leído ni había hablado con los vecinos y vecinas», apunta Muñoz.

Tal como explican las alegaciones que ha presentado Compromís, la plataforma reservada de transporte no es la solución para las necesidades de movilidad de Xirivella, Alaquàs y Aldaia ni desde el punto de vista de la capacidad futura, ni de la integración urbana, ni del impacto social.

El proyecto planteado tiene efectos muy negativos sobre el espacio público, el comercio local, la movilidad cotidiana y la convivencia vecinal, al mismo tiempo que parte de unas estimaciones de demanda insuficientes y metodológicamente discutibles.

En concreto, entre los once puntos que cuestionan las alegaciones, se critica que el proyecto haría pasar los autobuses por dos escuelas de primaria, un instituto de educación secundaria y una escoleta infantil, varios parques infantiles, una avenida que es zona habitual de paseo y donde se monta cada domingo un mercadillo y se celebran carreras populares y otros actos, y una plaza que acoge actos festivos multitudinarios con mucha frecuencia (fallas, ferias de asociaciones Mostra de Pallasses i Pallassos, fiestas de Xirivella...). Además obligaría a suprimir muchas plazas de aparcamiento y terrazas de bares. «Y todo esto para ganar, en el mejor de los casos, cinco minutos en el trayecto», critica Muñoz.