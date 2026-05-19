Massanassa acoge una nueva edición de “Innovacant” con música, cultura y talento joven

Massanassa celebró el pasado viernes 15 de mayo una nueva edición de “Innovacant”, una iniciativa cultural y educativa que reunió a alumnado, profesorado y familias en una tarde marcada por la música, las emociones y el talento joven.

La actividad tuvo lugar en la Plaça de les Escoles Velles y contó con la participación del alumnado del Colegio San José y San Andrés, el CEP Lluís Vives y el CIM de Massanassa, que ofrecieron distintas actuaciones musicales y artísticas en un ambiente de convivencia y participación.

La Plaça de les Escoles Velles, llena. / A.M.

El acto puso en valor la importancia de la cultura y la educación emocional como herramientas para fomentar la creatividad, la expresión personal y los vínculos entre la comunidad educativa y la ciudadanía.

“El objetivo de este tipo de iniciativas es crear espacios donde las personas jóvenes puedan expresarse, compartir emociones y crecer a través de la cultura y la música”, destaca Paco Comes, alcalde de Massanassa.

Desde el consistorio se ha agradecido la implicación de los centros educativos, profesorado, alumnado y familias participantes, así como la colaboración de todas las personas que hicieron posible esta jornada.