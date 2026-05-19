Un pacto para el empleo de las personas con discapacidad de l’Horta Sud

Con el objetivo de fomentar la inserción laboral para personas que tienen discapacidad, la Mancomunitat de l’Horta Sud y la ONCE han acordado impulsar un plan de acciones conjuntas. Para ello, el presidente de la institución comarcal y el equipo del Pacte per l’Ocupació de l’Horta Sud han mantenido una reunión de trabajo con el delegado de la ONCE en la Comunitat Valenciana, José Manuel Pichel, y la responsable de Inserción, Marta Carrión.

En el encuentro, celebrado en la sede de la Mancomunitat, la ONCE ha planteado que las personas con un nivel de discapacidad reconocido por encima del 33%, que sean derivadas por el Pacte per l’Ocupació, podrían trabajar como vendedoras de los cupones tras pasar la correspondiente selección. También pueden formarse en altas capacidades tecnológicas en el centro de la ONCE.

“Uno de los objetivos de la Mancomunitat es recuperar el empleo tras el impacto que la dana ha supuesto en nuestra comarca. En ese aspecto se está centrando el Pacte. Y en este cometido tenemos que poner especial atención en las personas más vulnerables, por ejemplo, las que tienen diversidad funcional”, ha manifestado el presidente, José F. Cabanes.

Reunión entre la Mancomunitat y la Once. / MHS

“La formación que ofrecemos en altas capacidades tecnológicas es muy potente. Las personas que pasan por ella consiguen la inserción en poco tiempo porque s una capacitación muy demandada por las empresas. También podemos formar a personas con discapacidad en otros perfiles que nos piden grandes firmas”, ha explicado el delegado de la ONCE, José Manuel Pichel.

Un cupón sobre l’Horta Sud

Otro de los asuntos tratados en la reunión es la posibilidad de dedicar un cupón de la ONCE a la comarca de l’Horta Sud. En este sentido, José F. Cabanes, ha propuesto el uso de la imagen de la lámina “Gratitud”, de la artista Mayka Sosan que representa la solidaridad tras la DANA y que se comercializa en forma de lámina solidaria para apoyar a los negocios afectados.

También la Mancomunitat ha propuesto a la Once convertir en audiolibros para sus afiliados y afiliadas algunas de las obras que se han editado en las que se analiza la catástrofe, para lo que ya se están haciendo gestiones con algunas editoriales.

Finalmente, ambas instituciones han abordado la importancia de que la reconstrucción de los municipios se realice con criterios de accesibilidad universal. En este sentido, la ONCE ha recordado que dispone de una empresa especializada que puede asesorar a los ayuntamientos.