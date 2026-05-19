La paella de fetge de bou de Meliana salta al ruedo en Las Ventas

La paella de fetge de bou de Meliana saltó al ruedo en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid, coincidiendo con las celebraciones de San Isidro Labrador. La iniciativa, que se organiza por primera vez, parte del ayuntamiento, con la colaboración de los profesionales de las cocinas de los restaurantes locales El Rustidor, con José Biot, y El Racó, con Paco Gimeno, para promocionar la gastronomía local en la capital de España.

La alcaldesa, Trini Montañana ya anunció esta visita a Madrid en la presentación de la 9ª Semana Gastronómica “Menja’t Meliana", que se celebró del 2 al 16 de febrero, y donde se incluye el VII Concurso profesional de paella de fetge de bou.

El arroz no defraudó con la elaboración de los chefs en directo y una degustación gratuita para los cientos de asistentes. Los comentarios de los comensales fueron muy positivos, con calificativos como "espectacular", "sabrosa" o "buenísima", y no dejaron lugar a dudas de que el plato típico por excelencia triunfó en el ruedo, con su ingrediente principal, el hígado de toro. En esta ubicación, se unieron dos de las tradiciones más arraigadas en el municipio, la paella de fetge de bou y la afición taurina.

Trini Montañana, acompañada por el concejal y diputado de Turismo, Pedro Cuesta, además de por un nutrido grupo de vecinos, sacó músculo de su plato estrella y de las bondades de la huerta local, con 'Meliana, Cor de l'Horta' de fondo, el club de producto que pone en valor el potencial de esta localidad de l'Horta Nord. La iniciativa forma parte de la estrategia de turismo que apuesta por la sostenibilidad, la identidad territorial y la valorización del patrimonio cultural, patrimonial y gastronómico.

Montañana mostró su agradecimiento "a todos los vecinos y vecinas de Meliana que nos habéis acompañado y habéis disfrutado de esta jornada tan especial, demostrando una vez más el orgullo de pueblo que nos une", así como a "la brigada municipal, siempre preparada y trabajando porque todo salga perfecto", publicó en sus redes.