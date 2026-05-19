Paiporta refuerza la prevención ante inundaciones con una jornada formativa sobre riesgo climático

El Museo de la Rajoleria de Paiporta ha acogido una jornada formativa sobre riesgo de inundaciones y resiliencia climática impulsada por la Universitat de València (UV) y la Mancomunitat de l’Horta Sud. La sesión forma parte de un ciclo de formaciones piloto gratuitas y abiertas a la ciudadanía desarrolladas por el grupo de investigación Riumed Hidrología Mediterránea, vinculado a la Facultad de Geografía de la UV y liderado por la científica Ana Camarasa.

Durante la jornada, vecinos y vecinas de Paiporta y Picanya han podido profundizar en cuestiones relacionadas con el funcionamiento de la cuenca fluvial del territorio, los mapas de riesgo de inundación y las herramientas disponibles para acceder a información fiable ante posibles episodios meteorológicos extremos. El encuentro también ha servido para fomentar una mayor cultura preventiva y una mejor comprensión de los riesgos asociados al cambio climático.

La vicealcaldesa y concejala de Reconstrucción, Marian Val, en la jornada. / A. P.

Formación y concienciación

La vicealcaldesa y concejala de Reconstrucción, Marian Val, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas tras la dana del pasado 29 de octubre. “Desde el Ayuntamiento consideramos imprescindible impulsar espacios de formación y concienciación que permitan a la ciudadanía conocer mejor el territorio en el que vive y disponer de más herramientas para actuar ante situaciones de emergencia”, ha señalado. Val también ha puesto en valor “la respuesta y el interés mostrados por el vecindario en una jornada que contribuye a construir una sociedad más preparada e informada”.

Por su parte, el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha reconocido “la labor que desde Riumed se está realizando, que permite unir el estudio y la investigación a las necesidades de los municipios y acercarlo a toda la ciudadanía”.

Vecinos y vecinas de Paiporta y Picanya profundizan en el riesgo climático. / A. P.

Desarrollo de la resiliencia social

Estas sesiones se enmarcan dentro del proyecto de investigación “Desarrollo de la resiliencia social frente al riesgo de inundación en un contexto de cambio climático (BuildChange)”, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El proyecto estudia cómo reforzar la preparación social ante el riesgo de inundaciones en un contexto marcado por los efectos del cambio climático.

En esta primera fase, el programa contempla cinco sesiones piloto dirigidas a cerca de 250 personas de los 13 municipios de l’Horta Sud con mayor riesgo de inundaciones según los estudios elaborados por la Universitat de València. Las jornadas se están desarrollando en municipios como Torrent, Aldaia, Paiporta, Massanassa y Benetússer.