Paterna acondiciona y pone en servicio el parking de la estación de metro con 109 plazas

El ayuntamiento ha finalizado las obras de acondicionamiento y ampliación del parking situado junto a la estación de metro de Paterna, que ya se encuentra plenamente operativo y cuenta con un total de 109 plazas de estacionamiento.

Esta actuación ha permitido crear 27 nuevas plazas que se suman a las existentes, pasando de las 82 iniciales a las 109 actuales, mejorando significativamente la capacidad de aparcamiento en una zona estratégica para la movilidad diaria de la ciudadanía.

Así lo ha anunciado el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, quien ha destacado que “se trata de uno de los enclaves de aparcamiento disuasorio más importantes para favorecer una movilidad sostenible entre los vecinos y vecinas, ya que les permite el uso de transportes alternativos al coche para desplazarse a Valencia o a Llíria”.

Además, el proyecto ha incorporado zonas ajardinadas, contribuyendo a la mejora del entorno urbano y a la calidad del espacio público.

Plan Aparcamiento

Esta iniciativa se enmarca dentro de la III fase del Plan Municipal de Aparcamientos, con el que el Ayuntamiento prevé la creación de alrededor de 500 nuevas plazas en distintos puntos de la ciudad. Gracias a este plan, ya se han superado las 2.000 plazas de estacionamiento creadas en Paterna durante esta década.

Por su parte, la Teniente de Alcalde de Movilidad, Nuria Campos, ha destacado que “esta actuación es un claro ejemplo del modelo de ciudad que estamos construyendo, con espacios urbanos e infraestructuras pensadas para facilitar la movilidad diaria y mejorar la accesibilidad de la ciudadanía, favoreciendo así los hábitos de una movilidad sostenible”.

Con la puesta en marcha de esta zona de estacionamiento ampliada, el Ayuntamiento continúa avanzando en su compromiso de mejorar la movilidad urbana y ofrecer soluciones eficaces a las necesidades de aparcamiento de los vecinos y vecinas.