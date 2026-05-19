Picanya adjudica las obras de reconstrucción de la piscina cubierta dañada por la dana
Las obras, que comenzarán en breve, han sido adjudicadas por 4.223.735,85 euros e incluirán una nueva planta superior y jardines verticales
La apertura de la piscina cubierta de Picanya está cada vez más cerca. Una vez resuelto el proceso de licitación, el Ayuntamiento de Picanya acaba de anunciar que ya están adjudicadas las obras de reconstrucción y mejora tanto de la piscina cubierta y centro deportivo, que resultó gravemente dañada por la inundación del 29 de octubre de 2024.
Las obras, que comenzarán en breve, se han adjudicado por un importe de 4.223.735,85 euros. El proyecto contempla la ampliación del edificio para adaptarlo a la nueva realidad. Así, esta nueva intervención permitirá levantar un centro deportivo completamente renovado que tiene, como principal novedad, la construcción de una nueva planta superior, con un triple objetivo. En primer lugar permitirá ampliar las instalaciones con nuevas salas polivalentes. En segundo lugar, acogerá la colocación de toda la maquinaria fundamental de la instalación, que de esta forma queda protegida de la posible entrada del agua, y, por último, ofrecerá uno un espacio seguro de evacuación en caso de riada y un espacio que podrá servir como sede de servicios en caso de emergencia.
El proyecto ahora adjudicado contempla una renovación integral de todo el centro. La piscina y los vestuarios se rehabilitarán por completo, mientras que el gimnasio duplicará la superficie del actual. Además, la nueva equipación deportiva incorporará tres salas polivalentes destinadas a la práctica de diferentes actividades físicas y deportivas.
Eficiencia energética
El nuevo proyecto también incluye diferentes medidas orientadas a mejorar la eficiencia energética de la equipación. Entre ellas, figura la instalación de nuevos sistemas de energía solar y, como elemento más novedoso, el centro estará rodeado por unos jardines verticales en las fachadas, que aportarán frescura en verano y mejor temperatura en invierno.
Estas obras están financiadas por el Ministerio de Política Territorial del Gobierno de España dentro del Plan de Resiliencia.
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