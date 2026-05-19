Picanya lidera la reconstrucción en la zona cero con 28,5 millones en obras ya finalizadas o en marcha

Picanya lidera la reconstrucción en la zona cero. Según los datos aportados en su página web, donde se puede ver con detalle el proceso de los proyectos, ya lleva invertidos entre obras ya finalizadas y en marcha, un total de 28.589.550 euros. Teniendo en cuenta que el estado le asignó 71 millones de euros dentro del Plan de Resilencia para los municipios afectados por la dana, supone que ya lleva movilizados el 40% de los fondos. A eso hay que sumar otras inversiones no incluidas como la reconstrucción de la escoleta infantil a Ninos-La Mandarina, con el apoyo de la cooperativa Ninos, así como la reconstrucción y reparación de la línea de metro, llevada a cabo por la Generalitat Valenciana.

Trabajos ya finalizados

El esfuerzo inicial se ha centrado en infraestructuras críticas y servicios básicos. Entre las obras que ya han concluido destaca la reconstrucción de la pasarela María Cambrils, inaugurada hace apenas dos semanas por el ministro Óscar Puente, que une las calles Ricardo Capella y del Sol, con una inversión de 3.423.073,75 euros.

Celeste Martínez

Asimismo, se han finalizado las intervenciones en el entorno del Mercado Municipal y la Plaza España (697.809,42 €), la rehabilitación de las oficinas municipales y el Juzgado de Paz (563.303,57 €), y la recuperación del histórico Motor de Giner (225.642,20 €). Unas obras ya ejecutadas que ascienden a casi cinco millones de euros (4.909.828 euros).

Obras en marcha

Actualmente, Picanya tiene activos proyectos de gran envergadura que suman más de 23.679.721 euros. Entre las actuaciones más relevantes se encuentran la construcción de escollera y taludes en ambos márgenes del barranco del Poyo, con un presupuesto de 4.815.235 euros. También está en marcha la Pasarela Ángel González, entre la Av. Sanchis Guarner y la calle Azorín por 3.173.073,75 euros, así como el Puente de la Memoria, conocido como la Travesía de Diputación, que se incluye dentro de los 16 millones aprobados por el Estado para reconstruir las dos pasarelas y los dos puentes dañados en Picanya.

Intervención sobre el margen del barranco del Poyo en Picanya. / A.P.

Destaca entre los trabajos ya realizándose el muro de contención y paseo entre la calle del Sol y la calle València, valorada en 2.711.598,23 euros, así como la rehabilitación integral del aparcamiento municipal en la Av. Sanchis Guarner por 2.407.738,46 euros o la rehabilitación de las dependencias de la Policía Local (214.020,53 €), la primera fase de los parques infantiles (490.455,74 €) y la cubierta de la pista del polideportivo (325.297,81 €).

Más de 26 millones en memorias aprobadas por el Gobierno

Más allá de lo que ya se ve a pie de calle, el futuro de la reconstrucción está garantizado con la aprobación por parte del Gobierno central de memorias técnicas que suman 26.461.988,24 euros. Estos proyectos entrarán ahora en fase de licitación administrativa e incluyen infraestructuras viarias, como las dos fases de reparación de calles, alcantarillado y señalización que suman casi 8 millones de euros.

Muy esperada es la reconstrucción de la piscina cubierta y centro deportivo (4,5 millones €), el polideportivo municipal (1,9 millones €) y el pabellón (617.446 €). Tres infraestructuras deportivas claves para el desarrollo lúdico y social del municipio.

En un municipio como Picanya, las zonas verdes es su mayor patrimonio, por eso es tan importante la reparación de jardinería pública, que asciende a 4,4 millones euros. A esto se suma la mejora de caminos rurales, por 3,3 millones de euros y la construcción de un tanque de tormentas en la calle Alqueria Rulla, por 719.010 €.

Desde el consistorio señalan que los servicios técnicos municipales siguen redactando nuevos proyectos para completar la reconstrucción total de un pueblo que lucha por recuperar su identidad y calidad de vida.

"Es un gran esfuerzo que muchas veces no se valora. Estamos trabajando con una inversión de dinero altísima para un municipio como Picanya, a lo que nunca antes nos habíamos enfrentado. Pase lo que pase, y aunque siempre nos gustaría que todo fuera más rápido, esto que estamos haciendo es histórico. No se trata solo de reconstruir, si no de mejorar lo que había", explica.