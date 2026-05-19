El PSPV de Xirivella se suma al rechazo a la plataforma exclusiva de autobuses

El grupo municipal socialista ha mantenido reuniones con varios colectivos de Xirivella. Primero lo ha hecho con las AMPA de los centros educativos afectados por donde pasará la plataforma de autobuses para explicarles de primera mano porque están en contra de esta infraestructura y también lo ha hecho con la Federación Vecinal.

“Lo dijimos el primer día y mantenemos la misma posición: el proyecto que ha presentado la Conselleria es nefasto para Xirivella y exigimos su completa retirada”, destaca Encarna Martí, portavoz del grupo socialista. Así lo hacen constar las alegaciones que ya han presentado por registro de entrada a la Conselleria.

“Somos conscientes de los problemas de movilidad que arrastra Xirivella desde hace tiempo y que se han incrementado en los últimos años pero Xirivella merece respeto y esto es casi una burla. ¿En qué estaba pensando la alcaldesa cuando vino a presentar el proyecto con el conseller? ¿Por qué no fue capaz de ver lo cualquiera ve nada más ver el primer plano? Es inexplicable", subraya.

La portavoz socialista considera que la alcaldesa está más pendiente de los saraos y que sus diferentes cargos políticos le hacen apoyar sin fisuras un proyecto peligroso. “Está muy claro lo que ha hecho: mentirle a Xirivella y recular sin pudor ante la denuncia del PSPV-PSOE y la presión vecinal. Si no se enteró es grave, pero si se interesa poco por los vecinos y vecinas, más grave aún”, denuncia Martí.

Reunión de la portavoz socialista. / PSPV

El proyecto de la plataforma reservada para el transporte público entre València y Xirivella que trajo el conseller Martínez Mus de la mano de la alcaldesa de la localidad, Paqui Bartual se encuentra en este momento en período de exposición al pública para que cualquier persona o entidad pueda alegar lo que considere oportuno.

700 autobuses diarios

Ya a los pocos de días de su presentación, la portavoz socialista, Encarna Martí, aseguraba en un vídeo que el proyecto, que a la alcaldesa entonces le parecía la solución a los problemas de movilidad de Xirivella, era "un auténtico desastre que no resolvía nada" y destrozaba una de las avenidas más emblemáticas de Xirivella: la Avda de la Constitución. Según palabras del conseller, 700 autobuses diarios pasarían por enfrente de los colegios Cervantes, Antonio Machado, la escoleta infantil, el instituto Ramón Muntaner además del Centro de Salud. "En definitiva, más inseguridad, más ruido y contaminación para colegios y parques y barrios más lejos del transporte público", explican.

Fuentes del gobierno municipal de PP-VOX anunciaban que se va a pedir un estudio de viabilidad del metro en Xirivella mientras se sigue trabajando en alguna alternativa a este trazado ya que parece ser que el gobierno municipal no está por la retirada total del proyecto.

“Lo hemos dicho siempre y lo volvemos a repetir: Xirivella necesita y se merece el metro. Y lo que hay que exigir es que los presupuestos de la Generalitat lo tengan en cuenta. Al final de 2023 el PMOME contempló la línea de metro 14 que es la que nos dará servicio. Si en lugar de perder el tiempo estos 3 años se hubieran preocupado por esta línea algo se podría haber avanzado", apuntan.

Para los socialistas, el metro es la única solución. "Y mientras tanto, que se deje de proyectos que no resuelven nada y que trabaje para que se aumente la frecuencia de la línea directa Xirivella-Valencia, junto con la resolución de los problemas de la C3”, concluye la portavoz socialista.