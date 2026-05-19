Torrent mejorará y renovará el alumbrado público en la Avenida al Vedat y Santa Apolonia por casi 300.000 euros

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrent ha aprobado la adjudicación de las obras de renovación del sistema de alumbrado público del municipio, una actuación que permitirá mejorar la iluminación, la seguridad y la accesibilidad en dos ámbitos especialmente relevantes: la Avenida al Vedat y el barrio de Santa Apolonia.

El contrato ha sido adjudicado a la mercantil IMESAPI S.A. por un importe de 296.305,93 euros, dentro del expediente de contratación tramitado para ejecutar el proyecto simplificado de actuaciones de renovación del sistema de alumbrado público municipal.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que esta actuación “supone seguir avanzando en una ciudad más segura, más accesible y mejor iluminada, dando respuesta a necesidades reales trasladadas por los vecinos y detectadas por los servicios técnicos municipales”.

Folgado ha señalado que “el alumbrado público no es solo una cuestión técnica, sino un servicio esencial que influye directamente en la vida diaria de las personas, en la seguridad de las calles, en la comodidad de los peatones y en la percepción de los barrios”. En este sentido, ha subrayado que “Torrent continúa modernizando sus infraestructuras urbanas con actuaciones concretas, útiles y necesarias, que mejoran el espacio público y la calidad de vida de los vecinos”.

Mejora de la iluminación en la Avenida al Vedat

Una de las principales actuaciones se desarrollará en la Avenida al Vedat, en el tramo comprendido entre la calle Valentí Planells y la Avenida Pintor Genaro Palau. En esta zona, el crecimiento del arbolado y la configuración del vial habían generado zonas de sombra en las aceras, especialmente junto a los edificios, lo que había motivado solicitudes vecinales para mejorar la iluminación.

El proyecto contempla la instalación de 123 nuevos puntos de luz, con luminarias LED y sistemas de control, con el objetivo de reforzar la iluminación peatonal y mejorar la visibilidad en las aceras. Esta intervención permitirá incrementar la sensación de seguridad de los vecinos, facilitar los desplazamientos a pie y mejorar las condiciones de uso de una de las principales arterias de la ciudad.

La actuación no se limita únicamente a sustituir o añadir elementos, sino que busca adaptar el alumbrado a la realidad actual de la avenida, teniendo en cuenta el arbolado, el tránsito peatonal y las necesidades de iluminación en las zonas más próximas a las viviendas y comercios.

Renovación de báculos en Santa Apolonia

El segundo ámbito de actuación será el barrio de Santa Apolonia, donde se renovarán hasta 270 báculos de alumbrado público. En esta zona, las luminarias ya habían sido sustituidas anteriormente por tecnología LED, pero los soportes actuales presentaban signos evidentes de deterioro por el paso del tiempo y la exposición a la intemperie.

Además, algunos de los elementos existentes se encuentran montados superficialmente, con fijaciones visibles que pueden afectar a la accesibilidad y generar riesgos para los peatones. Por ello, el proyecto prevé la sustitución de los báculos actuales por nuevos soportes de fibra de vidrio de color negro, junto con la ejecución de nuevas cimentaciones, canalizaciones y arquetas.

Esta actuación permitirá mejorar la seguridad de la instalación, reducir elementos que puedan interferir en el paso peatonal y renovar una infraestructura básica del barrio, manteniendo las luminarias existentes cuando sea posible y adaptando la altura de los nuevos soportes a las condiciones actuales de cada punto.

Una actuación pensada para los vecinos

El concejal del Área de Urbanismo, José Gozalvo, ha querido destacar que “esta actuación nace del contacto permanente con los vecinos y asociaciones vecinales, que durante mucho tiempo nos han trasladado las necesidades existentes tanto en la Avenida al Vedat como en Santa Apolonia”.

Gozalvo ha explicado que “se trata de una intervención muy importante porque combina dos objetivos: mejorar la iluminación en una avenida principal como la Avenida al Vedat y renovar elementos deteriorados en Santa Apolonia, donde era necesario actuar sobre los báculos y las bases para garantizar una instalación más segura y adecuada”.

El concejal ha añadido que “son obras que quizá no siempre tienen la visibilidad de una gran infraestructura, pero que los vecinos notan de forma directa cada día: cuando caminan por una calle mejor iluminada, cuando una acera es más segura o cuando el mobiliario urbano está en mejores condiciones”.

Seguridad, eficiencia energética y accesibilidad para una ciudad mejor iluminada y más cuidada

Las obras estarán coordinadas con los servicios municipales y con las empresas suministradoras que pudieran verse afectadas, especialmente en los trabajos previstos en Santa Apolonia, donde será necesario ejecutar nuevas cimentaciones y canalizaciones. Asimismo, la planificación de los trabajos minimizarán las afecciones al tráfico rodado y peatonal, avanzando por zonas y manteniendo la operatividad del alumbrado durante el desarrollo de la obra. El plazo previsto de ejecución será de cuatro meses, de acuerdo con la planificación de la oferta adjudicataria.

La alcaldesa ha remarcado que “esta adjudicación es un paso más dentro del compromiso del gobierno municipal por cuidar los barrios, mejorar los servicios públicos y actuar allí donde existen necesidades concretas”. Folgado ha afirmado que “cada punto de luz, cada acera mejor iluminada y cada elemento urbano renovado contribuye a hacer una ciudad más amable, más segura y más preparada para el día a día de sus vecinos”.

Con esta adjudicación, el Ayuntamiento de Torrent da un nuevo impulso a la renovación del alumbrado público municipal, actuando sobre infraestructuras esenciales y reforzando la seguridad, la accesibilidad y la calidad urbana en diferentes zonas del término municipal.