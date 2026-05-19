Vuelven las visitas culturales a Burjassot durante los meses de mayo y junio

Esperadas y disfrutadas por la ciudadanía y por las y los visitantes de municipio, las Rutas Culturales gratuitas de Burjassot van a retomarse en lo que queda del mes de mayo y durante el mes de junio. Tras el éxito de las programadas durante el Mercado Medieval a Los Silos, desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Burjassot, dirigida por Javier Naharros, se van a volver a lanzar durante lo que queda del mes de mayo y el mes de junio tanto las del citado monumento como las de Vicente Blasco Ibáñez, Vicent Andrés Estellés y la de Historia y Patrimonio.

Como siempre, la forma de inscribirse es a través de la web municipal, PINCHANDO AQUÍ, donde tan sólo hay que elegir la ruta, la hora de realización, en el caso de que haya dos como en Los Silos, y señalar el número de personas interesadas en realizar la visita.

En mayo, la primera de las visitas será a Los Silos, el sábado día 23 a las 11.00 y a las 12.00 horas. El testigo lo cogerá la ruta dedicada a Vicente Blasco Ibáñez, el sábado 30 de mayo, a las 11 horas, cerrando las realizadas en este mes.

Junio comienza con la ruta, de nuevo, a Los Silos, el sábado día 6 con los dos citados horarios, a las 11.00 y a las 12.00 horas; mismos horarios que las que también se realizarán a Los Silos, el sábado 20 de junio.

En el caso de la ruta dedicada a Vicent Andrés Estellés, será el sábado 13 de junio a las 11.00 horas y la dedicada a Historia y Patrimonio, el sábado 27 de junio, también a las 11.00 horas.

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Las rutas tienen una duración aproximada de una hora, a excepción de la de Historia y Patrimonio que dura hora y media.