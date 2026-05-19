Vuelven las visitas culturales a Burjassot durante los meses de mayo y junio
Las Rutas Culturales de Burjassot ofrecerán recorridos por Los Silos, Blasco Ibáñez y Estellés, además de Historia y Patrimonio
Esperadas y disfrutadas por la ciudadanía y por las y los visitantes de municipio, las Rutas Culturales gratuitas de Burjassot van a retomarse en lo que queda del mes de mayo y durante el mes de junio. Tras el éxito de las programadas durante el Mercado Medieval a Los Silos, desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Burjassot, dirigida por Javier Naharros, se van a volver a lanzar durante lo que queda del mes de mayo y el mes de junio tanto las del citado monumento como las de Vicente Blasco Ibáñez, Vicent Andrés Estellés y la de Historia y Patrimonio.
Como siempre, la forma de inscribirse es a través de la web municipal, PINCHANDO AQUÍ, donde tan sólo hay que elegir la ruta, la hora de realización, en el caso de que haya dos como en Los Silos, y señalar el número de personas interesadas en realizar la visita.
En mayo, la primera de las visitas será a Los Silos, el sábado día 23 a las 11.00 y a las 12.00 horas. El testigo lo cogerá la ruta dedicada a Vicente Blasco Ibáñez, el sábado 30 de mayo, a las 11 horas, cerrando las realizadas en este mes.
Junio comienza con la ruta, de nuevo, a Los Silos, el sábado día 6 con los dos citados horarios, a las 11.00 y a las 12.00 horas; mismos horarios que las que también se realizarán a Los Silos, el sábado 20 de junio.
En el caso de la ruta dedicada a Vicent Andrés Estellés, será el sábado 13 de junio a las 11.00 horas y la dedicada a Historia y Patrimonio, el sábado 27 de junio, también a las 11.00 horas.
Las rutas tienen una duración aproximada de una hora, a excepción de la de Historia y Patrimonio que dura hora y media.
- Subida de 486 euros en Primaria y 550 en Secundaria: la contraoferta del sindicato mayoritario de profesores a Educación para frenar la huelga
- La mitad de los 2.300 equipos directivos de colegios e institutos dimitarán en bloque si no hay acuerdo hoy con Educación
- Educación ofrece ahora un aumento de hasta 120 euros al mes y sustituciones más ágiles en Primaria
- La joya arquitectónica de Valencia que renace como hotel de alta gama tras invertir un millón
- ¿Cuánto cobran los profesores de secundaria en la Comunitat Valenciana?
- El Consell ofrecerá una subida de sueldo al profesorado ante la cita clave
- Valencia Basket - Real Madrid: fecha, horario y dónde ver por televisión el partido de la Final Four de la Euroliga
- Siete mensajes que deja Andalucía a la Comunitat Valenciana