Más de 200 vecinos de Torrent participan en una jornada de concienciación sobre fraudes y delitos digitales

Más de 200 personas participaron en Torrent en una charla informativa sobre autoprotección ante las nuevas modalidades delictivas, organizada por la concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Torrent en colaboración con la Unidad de Participación Ciudadana de la Comisaría de la Policía Nacional de Torrent y la Brigada de Policía Judicial.

La Sala Cívica del Antic Mercat acogió esta convocatoria que fue un éxito de asistencia, y en la que se ofrecieron consejos y herramientas prácticas para prevenir fraudes y mejorar su seguridad frente a delitos cada vez más presentes en el entorno cotidiano y digital. La elevada participación completó el aforo de la sala y puso de manifiesto el gran interés ciudadano por este tipo de iniciativas preventivas.

La concejala de Participación Ciudadana, Ana Penella, se dirige a los presentes. / A. T.

La charla contó con la presencia de la concejala de Participación Ciudadana, Ana Penella, junto a miembros del equipo de gobierno, acompañando a los agentes especializados de la Policía Nacional encargados de impartir la sesión.

Consejos prácticos frente a estafas y fraudes cada vez más sofisticados

Durante la jornada, los agentes abordaron las principales modalidades delictivas que más han aumentado en los últimos años, muchas de ellas vinculadas al uso de teléfonos móviles, aplicaciones de mensajería, redes sociales y nuevas tecnologías.

Entre los temas tratados destacaron las falsas llamadas bancarias, los SMS fraudulentos, la estafa del “hijo en apuros”, la suplantación de identidad, los fraudes en compras por internet o los engaños realizados por falsos técnicos y revisores. Los especialistas ofrecieron además recomendaciones para detectar mensajes sospechosos y actuar correctamente ante posibles intentos de fraude.

La Policía Nacional explicó también medidas básicas de seguridad digital y protección de datos, insistiendo en la importancia de utilizar contraseñas seguras, extremar las precauciones en redes sociales y desconfiar de enlaces o mensajes sospechosos, así como de nuevas formas de engaño vinculadas a la inteligencia artificial y herramientas tecnológicas avanzadas.

Los asistentes prestan atención a los consejos de los agentes. / A. T.

Seguridad ciudadana y prevención en el día a día

Otro de los bloques de la charla estuvo centrado en la prevención de hurtos y robos por distracción, la seguridad en cajeros automáticos y las medidas básicas de autoprotección en viviendas y comunidades vecinales. Los agentes incidieron también en la importancia de la colaboración ciudadana y de denunciar rápidamente cualquier hecho delictivo.

La sesión concluyó con un amplio turno de preguntas en el que los asistentes participaron de forma muy activa, planteando numerosas dudas y compartiendo experiencias reales relacionadas con intentos de estafa, fraudes telefónicos o situaciones de inseguridad vividas en el día a día. La interacción constante entre los agentes y el público convirtió la charla en un espacio cercano y muy práctico, especialmente valorado por los asistentes.

Apuesta por la prevención y la información ciudadana

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que “la enorme respuesta de la ciudadanía demuestra la preocupación existente ante unas modalidades delictivas que evolucionan constantemente y afectan a personas de todas las edades. La prevención y la información son fundamentales para protegernos frente a este tipo de delitos”.

Folgado subrayó además que “desde el Ayuntamiento vamos a seguir impulsando iniciativas que ayuden a nuestros vecinos y vecinas a sentirse más seguros, especialmente a las personas mayores y colectivos más vulnerables, ofreciendo herramientas útiles y cercanas para prevenir situaciones de riesgo”.

El material informativo que se repartió en la jornada. / A. T.

Por su parte, la concejala de Participación Ciudadana, Ana Penella, agradeció “la implicación y cercanía de la Policía Nacional, que una vez más ha compartido con la ciudadanía consejos muy útiles y prácticos para actuar frente a fraudes y nuevas formas de delincuencia”.

Penella señaló también que “la gran participación y la multitud de preguntas realizadas durante la charla reflejan el interés real que existe en la ciudadanía por conocer cómo protegerse y actuar ante estas situaciones. Este tipo de jornadas permiten informar, resolver dudas y generar mayor tranquilidad entre nuestros vecinos y vecinas”.

Una línea de trabajo consolidada en materia de prevención

Con esta nueva jornada, el Ayuntamiento de Torrent continúa reforzando su línea de trabajo en materia de prevención, información ciudadana y promoción de la seguridad, dando continuidad a las acciones formativas desarrolladas conjuntamente con la Policía Nacional en los últimos años sobre ciberdelincuencia, autoprotección y seguridad ciudadana.