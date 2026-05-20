Alaquàs, Paiporta y Rafelbunyol son los ayuntamientos más transparentes de la provincia de Valencia de más de 15.000 habitantes, según el ranking de Dyntra, uno de los principales indicadores independientes de evaluación de la transparencia institucional. A nivel de la Comunitat Valenciana estos municipios se posicionan como sexto, octavo y décimo, respectivamente, en un listado de 77.

En el otro extremo, en la parte baja de la tabla está el Ayuntamiento de Silla con tan solo un cumplimiento del 7,61%, es decir, que tiene en funcionamiento 14 de los 184 indicadores de transparencia que incluyen transparencia institucional, participación, gestión económica y urbanismo. En l’Horta Nord el índice más bajo lo registra Burjassot con un 19%.

Los tres primeros

El índice de Alaquàs se sitúa en un 67,39%, frente a Torrevieja, que está el primero de la tabla en la Comunitat Valenciana con un porcentaje del 75,54%, lo que indica que el ayuntamiento de l'Horta Sud cumple 124 de los 184 indicadores de trasparencia. En Paiporta el porcentaje de cumplimiento se sitúa en el 65,76% y en Rafelbunyol está en un 63,59%.

Tras ellos, hay que bajar hasta el puesto número 10 del listado provincial para encontrar otro municipio de la comarca. El décimo es Torrent que, según el estudio de Dyntra, cumple 102 de los 184 indicadores, lo que supone un 55,43%.

En el ranking de la provincia, con 39 ayuntamientos analizados, después de Torrent van seguidos Mislata (52,72%), Catarroja (51,09%) y Alboraya (50,54%). En el puesto número 14 se sitúa Puçol (47,28%) y en el 20, casi a mitad de la tabla, Paterna con un cumplimiento de 63 de los 184 indicadores de transparencia, que se traduce en un 34,24%.

Rafelbunyol

Rafelbunyol es el único municipio de l’Horta Nord de más de 15.000 habitantes situado en los primeros puestos, copados principalmente por localidades de l’Horta Sud. Desde el Ayuntamiento señalan que estos resultados llegan tras un año de funcionamiento de la nueva plataforma municipal de transparencia, impulsada para mejorar la accesibilidad, la comprensión de los datos públicos y la navegación por parte de la ciudadanía.

Vista aérea de Rafelbunyol. / A. R.

El alcalde, Fran López, ha destacado que “la transparencia forma parte de la manera de entender la gestión pública en Rafelbunyol desde hace más de una década”. “No hablamos de una acción puntual, sino de un compromiso sostenido en el tiempo para hacer una administración más abierta, accesible y cercana. Hemos sido reconocidos durante años por nuestras políticas de transparencia y seguimos trabajando para que la ciudadanía tenga información clara, útil y comprensible”, ha señalado.

El cambio de plataforma realizado hace un año ha permitido mejorar notablemente la experiencia de uso y facilitar el acceso a la información municipal, reforzando así la confianza entre administración y ciudadanía.

Durante los últimos años, Rafelbunyol ha recibido distintos reconocimientos Infoparticipa vinculados a la transparencia, el gobierno abierto y la calidad democrática, consolidando una trayectoria sostenida que lo ha convertido en un ejemplo de buenas prácticas dentro de la administración local valenciana.