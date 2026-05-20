Albal inaugura el monumento en homenaje a las víctimas de la dana el 23 de mayo

Albal inaugurará este sábado 23 de mayo en el parque de San Carlos una escultura en homenaje a las víctimas voluntarios, vecinos y cuerpos de seguridad de Estado que ayudaron en la riada del 29 de octubre de 2024. El acto se realizará a las 11 horas y contará con la presencia de la autora de la escultura, Ana Bolona, de Albal, quien compartirá su significado con el público presente. Durante la inauguración también participarán solistas de la Sociedad Juventud Musical de Albal, quienes pondrán música a este emotivo acto de reconocimiento y memoria colectiva.

La escultura, que llevará grabado el lema 'Abraç als que partiren en la dana i als voluntaris que ajudaren a abraçar la vida', representada la localidad más grande, abrazando a todos los protagonistas de la dana, víctimas, voluntarios, vecinos y fuerzas armadas.

El municipio ya conmemoró el pasado 29 de octubre de 2025 el primer aniversario de la dana con una ofrenda floral, y cuenta desde el pasado verano con un memorial en recuerdo de las 230 víctimas mortales en el Parc de Correus, creado por iniciativa vecinal, en torno a un olivo, donde los vecinos depositan flores, lazos negros y velas encendidas. Precisamente hace un mes este monolito fue vandalizado. La placa conmemorativo que ponía "en memoria de las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024" fue arrancado y las velas destrozadas. Fueron los propios vecinos los que restauraron el monolito hace apenas dos semanas.

Ahora, desde este sábado, se contará con otro espacio mucho más visible y representativo para recordar a todos los agentes que sufrieron y a la vez se unieron bajo el dolor de la catástrofe y también las ganas de resurgir, tras la dana.

Precisamente este sábado 23 de mayo también se inaugurará en Paiporta, epicentro de la zona cero, otro monumento en homenaje a víctimas y voluntarios.