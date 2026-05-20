Alboraia solicita que el municipio se declare zona residencial tensionada

El Pleno del Ayuntamiento de Alboraia ha dado luz verde a una moción para pedir a la Generalitat Valenciana declarar el municipio como zona tensionada de mercado residencial. El objetivo es poder aplicar las medidas contempladas en la Ley estatal de Vivienda impulsada por el Gobierno de España, como poner límites al precio del alquiler y contener la escalada de los precios de la vivienda. La moción se aprobó con los votos a favor de PSOE, Compromís e Izquierda Unida, la abstención del Partido Popular y Alboraya Actúa, y el voto en contra de Vox.

En el último pleno también se aprobó la nueva ordenanza de movilidad del municipio, que busca mejorar la seguridad vial adaptándose a las nuevas realidades urbanas, especialmente las nuevas leyes relativas a los Vehículos de Movilidad Personal (VMP). La normativa, que obtuvo el respaldo de todos los grupos municipales con la única oposición de Vox, tiene como objetivos mejorar la convivencia en el espacio público y promover la movilidad sostenible.

La nueva normativa también pone el foco en el uso del espacio público por parte de las autocaravanas y vehículos similares, restringiendo su estancia en un máximo de 72 horas en los espacios específicos habilitados para ello. Queda totalmente prohibido acampar, lo que incluye desplegar toldos, mesas, sillas, estabilizadores, tender ropa o cocinar en el exterior del vehículo.. La ordenanza está publicada en el tablón de anuncios del ayuntamiento.

También se aprobó una moción institucional, con el apoyo de todos los grupos políticos, para retomar la publicación de "El Periòdic d'Alboraia", un boletín municipal que mantendrá al menos una publicación en formato papel para facilitar la información a las personas que no tienen acceso a formatos digitales debido a la brecha digital.