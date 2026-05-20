El nuevo centro de salud de Mislata abrirá sus puertas en 2028

El esperado nuevo centro de salud de Mislata, que se denominará Mislata Dos, ya tiene horizonte de apertura. Según han confirmado el conseller de Sanidad, Mariano Gómez, se prevé que las nuevas instalaciones sanitarias estén plenamente operativas en el año 2028. Este anuncio supone un hito histórico para la localidad tras desatascarse los problemas de terrenos y cesiones que venían demorando el proyecto.

Gómez ha revelado la probable fecha de apertura durante la firma de delegación de competencias al Ayuntamiento de Mislata, que será el encargado ahora de ejecutar el proyecto. Un trámite más costoso de lo habitual y que, según ha reconocido el propio conseller, ha sido posible gracias a un decreto ley de la Generalitat "diseñado de forma exclusiva para dar respuesta urgente a cinco municipios con carencias estructurales similares", explica. Para Marciano Gómez, hoy es "un día importantísimo", que demuestra la "vocación de servicio" y la colaboración entre el Ayuntamiento y el gobierno regional, "más allá de los colores políticos".

Una respuesta al crecimiento de la población

El nuevo centro de salud, que contará con un presupuesto de 8,1 millones de euros, el doble que el previsto inicialmente, se construirá en el antiguo colegio Maestro Serrano y vendrá a sustituir al actual consultorio auxiliar, una instalación que el propio conseller ha catalogado de "pequeña y obsoleta, incapaz de absorber el aumento demográfico que ha experimentado Mislata en los últimos años".

Las nuevas dependencias contarán con un espacio considerablemente mayor, ya que se va a ubicar en un terreno de 2.648 metros cuadrados cedido por el Ayuntamiento de Mislata, con una superficie construida de 1.107 metros cuadrados, diseñado para atender a una población de 15.300 habitantes (unos 13.500 adultos y 1.600 menores en edad pediátrica).

Instalaciones de vanguardia

El diseño de este "centro del siglo XXI" contempla una amplia cartera de servicios para evitar desplazamientos innecesarios a los usuarios: 12 consultas de medicina familiar y comunitaria, acompañadas de 12 consultas de enfermería y una sala polivalente. Tres consultas de pediatría con sus correspondientes tres espacios de enfermería, además de áreas especializadas con una zona obstétrica y maternal, un área de rehabilitación y una sala destinada a la toma de muestras.

Marciano Gómez y Bielsa durante una visita al colegio Mestre Serrano donde se ubicará el nuevo centro de salud. / A.M.

Próximos pasos

Tras la redacción del proyecto, el siguiente paso administrativo será la convalidación del convenio en el pleno municipal. "Trámite tras el cual se lanzará en breve la licitación del proyecto de ejecución. Una vez que el gabinete del conseller dé el visto bueno definitivo a dicho proyecto, se procederá a la licitación de las obras para que la construcción pueda comenzar lo antes posible", señala el alcalde de Mislata, Carlos Fernández, Bielsa, que también cataloga este día como histórico para la población. A partir de ahí, la Conselleria de Sanitat asumirá la supervisión directa de las obras para garantizar que se cumplan estrictamente los estándares de superficie, los flujos de pacientes y la dotación de aparataje tecnológico, aunque la ejecución material correrá a cargo del propio Ayuntamiento.

Hospital Militar

Por otra parte, el conseller Marciano Gómez también ha avanzado que se sigue trabajando en el proyecto de reforma del Hospital Militar de Mislata, aunque no ha querido dar una fecha exacta de apertura de las 75 camas de la nueva unidad psiquiátrica, que deberían haber sido inaugurada en marzo: "Seguro que será antes de que acabe el año", indicó.