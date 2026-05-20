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Paiporta destinará 1,8 millones de euros a subvenciones para la instalación de barreras antiinundaciones

Las ayudas permitirán impulsar actuaciones de protección frente a inundaciones en viviendas, comercios y empresas y estarán financiadas por el Ministerio para la Transición Ecológica

Una vivienda con la instalación de las barreras antirriadas en Aldaia.

Una vivienda con la instalación de las barreras antirriadas en Aldaia. / Ada Dasí

Redacción Levante-EMV

Paiporta

El Ayuntamiento de Paiporta destinará 1,8 millones de euros concedidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) a una nueva línea de ayudas para la instalación de barreras antiinundaciones en viviendas, comercios y empresas del municipio.

Tal y como ha explicado el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, el consistorio ya trabaja en la preparación de estas subvenciones después de que el Ministerio hiciera público el nuevo decreto. “Actualmente, hemos comenzado el proceso de elaboración de las bases reguladoras para que los vecinos y vecinas de Paiporta puedan acceder a estas ayudas”, ha señalado.

En este sentido, el alcalde ha explicado que “son pasos que estamos adelantando, ya que el Miteco también estudia crear unas bases estándar para que los ayuntamientos podamos desarrollar estas convocatorias de manera ágil y homogénea, facilitando así su puesta en marcha”.

Paiporta subvencionará barreras antirriadas.

Paiporta subvencionará barreras antirriadas. / A.P.

Ciscar también ha recordado que esta línea de ayudas ya había sido anunciada en diferentes foros y espacios de participación celebrados durante los últimos meses, como la presentación del plan de la Confederación Hidrográfica o las jornadas participativas organizadas en el municipio, donde se informó de la voluntad del ayuntamiento de poner en marcha medidas de protección frente a posibles inundaciones.

Políticas transversales

“Desde el consistorio tenemos como máxima prioridad ofrecer a los paiportinos y paiportinas todas las líneas de apoyo y subvenciones posibles para mejorar la seguridad y la protección frente a posibles inundaciones”, ha concluido el alcalde.

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Por su parte, la vicealcaldesa y concejala de Reconstrucción, Marian Val, ha añadido que “estamos llevando a cabo políticas transversales en las que estamos incluyendo todas las esferas sociales. Hemos creado una oficina de emergencias, estamos realizando jornadas y talleres con la ciudadanía y las asociaciones y estamos participando en estudios y formaciones. Y todas estas acciones las complementamos con ayudas y subvenciones directas para mejorar la vida de los vecinos y vecinas”.

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