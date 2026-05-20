Paterna celebrará su VI Encuentro Empresarial con Gonzalo Bernardos como ponente principal

El profesor de Economía y analista en medios de comunicación, Gonzalo Bernardos será el ponente principal del VI Encuentro Empresarial Paterna Ciudad de Empresas, organizado por el Ayuntamiento y la asociación de empresarios, APYMEP. Una cita ya consolidada que tendrá lugar el próximo jueves 4 de junio en Kinépolis Paterna y que aspira a reunir, un año más, a 700 empresarios, directivos y profesionales procedentes de Paterna y su entorno empresarial.

Con este evento, Paterna, primer Municipio Industrial Estratégico declarado por la Generalitat Valenciana, volverá a convertirse en punto de encuentro del tejido empresarial.

El alcalde, Juan Antonio Sagredo, ha destacado que “este encuentro es un claro reflejo del dinamismo y el liderazgo económico de Paterna, un municipio que sigue consolidándose como referente industrial y de creación de empleo de calidad en la Comunitat Valenciana y en España, gracias a nuestro compromiso con la colaboración público-privada”.

Por su parte, el Presidente de APYMEP, Vicente Peñalver, ha subrayado que “este encuentro refleja la capacidad de colaboración y la fortaleza del tejido empresarial de Paterna” al mismo tiempo que ha añadido que “para APYMEP supone una gran satisfacción formar parte de una iniciativa conjunta que, edición tras edición, se consolida como un espacio de conexión, intercambio de ideas y generación de oportunidades”.

La VI edición del Encuentro Empresarial Paterna Ciudad de Empresas cuenta con la financiación del Ayuntamiento de Paterna y el patrocinio de Caixa Popular, A3 Sides / Wolters Kluwer, Marcos Automoción, Andreu Barberá y Albia Servicios Funerarios, entidades comprometidas con el impulso del ecosistema empresarial de Paterna.

La jornada está organizada por APYMEP y el Ayuntamiento de Paterna, en representación de las entidades que conforman Paterna Ciudad de Empresas: Ayuntamiento de Paterna, APYMEP, EGM Fuente del Jarro, EGM Parc Tecnològic Paterna, Táctica, Parc Científic de la Universitat de València, Asociación de Comerciantes MultiPaterna, Paterna Unió de Comerç y la Asociación Empresarial L’Andana.

Programación del encuentro

En esta sexta edición, el evento contará como ponente principal con el reconocido economista Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la Universitat de Barcelona y habitual analista en medios de comunicación nacionales, quien ofrecerá una conferencia centrada en la situación económica actual y las perspectivas empresariales para los próximos meses.

Además, por segundo año consecutivo, el encuentro incluirá una mesa de debate empresarial en la que participarán referentes del ámbito empresarial y financiero valenciano. Sara Díez, CEO y fundadora de Vestel Ingenieros, Alicia Soler, directora general de Caixa Popular, Ángela Pérez, emprendedora y presidenta de Bioval y Elisa Valero, empresaria y CEO de Economía 3, abordará cuestiones de actualidad económica, liderazgo, emprendimiento y los desafíos a los que se enfrentan actualmente las empresarias y directivas.

El encuentro concluirá con espacio de networking diseñado para fomentar el intercambio de experiencias, generar nuevas oportunidades de colaboración y fortalecer las conexiones entre empresas y profesionales asistentes. Además, la jornada servirá como punto de encuentro entre entidades vinculadas a la Formación Profesional y el tejido empresarial, e incorporará un espacio dedicado a visibilizar iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial de la mano de distintas entidades sociales.