El portavoz del PP oculta a los vecinos de Quart de Poblet parte de su patrimonio inmobiliario y económico

¿Olvido u ocultación de información ? El portavoz del Partido Popular en Quart de Poblet Raúl Esteban Cano no ha publicado en la web del ayuntamiento de esta población todos los inmuebles y otros bienes que posee. De acuerdo con el artículo 8.1.h) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ; el artículo 131 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Comunidad Valenciana , y el artículo 12 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Quart de Poblet. los representantes locales tienen que publicar una declaración anual de bienes y actividades en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local , con la omisión de los datos relativos a la localización concreta de los bienes inmuebles y siempre que se garantice la privacidad y seguridad de sus titulares. En su declaración de propiedades, el más que probable candidato a alcalde de Quart por el PP en 2027 señala que posee bienes inmuebles valorados en 205.623 euros, a secas, sin especificar más información como la ubicación de estas propiedades o qué tipos de viviendas son.

Sin embargo, según consta en la web de la empresa pública valenciana Vaersa, su patrimonio inmobiliario y económico es mucho mayor. Hasta tres veces más más, al menos, superando los 600.000 euros. De hecho, afirma que posee 8 pisos y un garaje al menos en Valencia y Cuenca.

Como es sabido, Raúl Esteban llegó a Vaersa desde la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana, que presidió entre el 1 de diciembre de 2018 y el 18 de mayo de 2022, como fichaje de Vicent Mompó, líder del PP provincial y con el objetivo de arrebatarle la alcaldía al PSOE en Quart de Poblet, histórico feudo socialista de l’Horta Sud .

Tras perder las elecciones municipales de mayo de 2023, en julio de ese año, se incorporó como subdirector a esta empresa pública dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente donde trabajan 1.700 trabajadores y cuyo responsable político último es Vicente Martínez Mus, el vicepresidente del Consell y conseller.

En un documento con fecha del 26 de febrero de 2024, y en cumplimiento de las exigencias que marca la Oficina de Control de Conflictos de Intereses de la Generalitat Valenciana, el ya concejal en Quart declaraba que posee hasta 8 viviendas y un garaje, todas ellas ubicadas en Valencia, excepto una de ellas, que está en Cuenca. Los precios estimados de estas propiedades, -según el propio regidor, a la baja teniendo en cuenta el mercado-, son los siguientes: 42.289 euros, 62.060 euros, 154.540 euros, 72.879 euros, 47.285 euros, 38.856 euros y 43.152 euros. La vivienda de Cuenca sumaría 5.626 euros, según declara el propio interesado, y el garaje de Valencia, 3.053 euros. En total, estos inmuebles estarían valorados en 469.740 euros, según informa el propio interesado.

Además, en cuentas corrientes, bienes muebles y recursos financieros asegura poseer 112.820 euros. Y en otros objetos de valor, un total de 65.000. La suma total asciende a 647.560 euros. Es decir, un patrimonio al menos tres veces superior al que está publicado en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Quart de Poblet.

No se cita nada de otras posibles viviendas

También llama la atención que ni en sus declaraciones de patrimonio en Quart ni en la empresa Vaersa se hace ninguna referencia a viviendas en Quart de Poblet. Ello teniendo que el concejal del PP se empadronó en 2013 en una vivienda de esta localidad de l'Horta Sud, con sus padres, su mujer y su hija. Más recientemente, a primeros de 2026, ha vuelto a empadronarse en Quart, en otra vivienda, con sus padres, su esposa y su hija.

Sobre estos inmuebles, en ninguno de los dos casos, se hace mención en la declaración que figura en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Quart de Poblet y de Vaersa.

Y tampoco se menciona otra vivienda en Riba-roja de Túria donde al parecer Raúl Esteban vive realmente, con independencia de haberse empadronado en el pueblo para desarrollar su carrera política hacia la alcaldía.

Empresario y cargo público

Otro dato que no cuadra entre el currículum que publica Raúl Esteban en el ayuntamiento de Quart y en el portal de Vaersa tiene que ver con su condición de empresario, emprendedor como se define él mismo en redes sociales. En Vaersa, señala que ha ejercido como autónomo desde el 1 de mayo de 2022 al 2 de octubre de 2023, realizado actividades de apoyo a la ganadería. Además, en su currículum refleja que fue gerente de Cinegética Cano, con sede en Riba-roja de Túria entre 1990 y el 4 de octubre de 2023, cuando ya ejercía como subdirector de la empresa pública valenciana dependiente de la Generalitat.

Sin embargo, en la web del municipio valenciano en su currículum sigue constando como administrador de Cinegética Cano, firma fundada por él mismo que se dedica a toda clase de actividades relacionadas con la caza y que gestiona un coto en Camporrobles.

Levante-EMV ha contactado por mail, guasap y teléfono con el portavoz del PP Raúl Esteban para tratar de preguntarle sobre estas cuestiones pero no ha obtenido ninguna respuesta.