¿Quieres trabajar en el Festival Bigsound de Torrent? Estos son los perfiles que se buscan

Falta poco más de un mes para que el Bigsound Valencia 2026 aterrice por primera vez en el Parc Central de Torrent. El festival, que se celebrará los próximos 26 y 27 de junio, entra en su recta final hacia un nuevo sold out histórico con solo 800 abonos disponibles y una importante aceleración en el ritmo de venta durante las últimas semanas.

La respuesta de la ciudad de Torrent ha sido especialmente destacada. Más de 3.000 vecinos y vecinas ya han adquirido su entrada para Bigsound Valencia 2026, convirtiendo esta edición en una de las más respaldadas por la población local desde el anuncio del traslado del festival a Parc Central.

El interés generado entre la ciudadanía se reflejó también en la promoción especial para empadronados impulsada junto al Ayuntamiento de Torrent, cuyos descuentos se agotaron en apenas una hora tras su activación. Ante la elevada demanda registrada, y a petición del consistorio, Bigsound pondrá a disposición una nueva remesa de entradas de día y abonos con precio reducido para residentes empadronados.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha valorado muy positivamente la respuesta de los vecinos ante la llegada del evento a la ciudad y ha señalado que “la extraordinaria acogida demuestra la ilusión con la que Torrent está viviendo la celebración de un festival de primer nivel en nuestro municipio”.

Nuevo recinto del festival Bigsound en Torrent. / L-EMV

Folgado ha destacado además que “Bigsound supone una oportunidad única para proyectar la imagen de Torrent como ciudad capaz de acoger grandes acontecimientos culturales y musicales, al tiempo que genera un importante retorno económico para el comercio, la hostelería y el conjunto del tejido empresarial local”.

Asimismo, la primera edila ha subrayado que “desde el Ayuntamiento hemos trabajado para que este evento repercuta directamente en nuestros vecinos, facilitando descuentos para empadronados y promoviendo nuevas oportunidades de empleo vinculadas a su celebración”.

Impulso al empleo local y retorno económico para Torrent

Bigsound Valencia 2026 reforzará además su impacto económico y social en la ciudad mediante una nueva bolsa de empleo local impulsada junto al Ayuntamiento de Torrent e IDEA'T.

Desde este jueves y hasta el próximo 25 de mayo a las 23:59 horas, las personas interesadas podrán inscribirse a través del portal de empleo municipal en las diferentes ofertas laborales vinculadas al festival. Las vacantes estarán dirigidas a mayores de edad y requerirán disponibilidad durante la semana de celebración del evento.

Entre los perfiles solicitados se encuentran cocineros, camareros, azafatos, personal de seguridad, auxiliares, personal de taquillas, acreditadores, mozos de almacén y personal de limpieza, entre otros.

Esta iniciativa forma parte del trabajo conjunto entre Bigsound y el Ayuntamiento de Torrent para generar empleo, actividad y retorno económico en la ciudad durante la celebración del festival.

Paralelamente, comercios, bares, restaurantes, hoteles, taxis y diferentes negocios locales ya se preparan para afrontar uno de los fines de semana de mayor actividad económica y afluencia de visitantes que vivirá Torrent este verano.

Todo listo para una edición histórica en Parc Central

Bigasound Valencia 2026 afronta así la cuenta atrás final para una edición histórica que volverá a reunir durante los próximos 26 y 27 de junio algunas de las voces y propuestas más destacadas del pop, la música urbana y los sonidos latinos en español.

Con más de 40.000 metros cuadrados, seis escenarios, nuevas zonas experienciales, espacios de sombra y una oferta renovada, el festival prepara su edición más ambiciosa hasta la fecha en Parc Central de Torrent.