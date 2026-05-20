Sedaví recupera las áreas de juegos infantiles que quedaron inservibles tras la dana

El Ayuntamiento de Sedaví ha iniciado ya las obras de reconstrucción de todas las áreas de juego infantiles del municipio, un proyecto de 778.604,19 euros que no solo repondrá lo que se perdió tras la dana, sino que también mejorará la seguridad y la calidad de los espacios de juego para los niños y niñas del municipio.

Los trabajos comenzaron la semana pasada y se han planificado para garantizar la seguridad ciudadana durante las obras. La intervención incluye la retirada y sustitución de todos los elementos de juego dañados por las inundaciones, la instalación de nuevos pavimentos amortiguadores homologados que cumplen los estándares europeos de seguridad, la mejora del mobiliario urbano y la iluminación de los parques, así como la incorporación de elementos accesibles para niños y niñas con diversidad funcional.

Las áreas de juego infantiles de Sedaví sufrieron daños de especial impacto simbólico: los pavimentos de goma fueron arrastrados por las aguas, los juegos quedaron cubiertos de barro y las estructuras sufrieron el efecto corrosivo de la inundación. Sin embargo, el Ayuntamiento actuó para limpiar y acondicionar los parques, permitiendo su reapertura progresiva y garantizando que los niños y niñas del municipio pudieran seguir disponiendo de espacios de ocio y socialización mientras se preparaba la reconstrucción integral. Las obras de renovación integral ejecutadas por Tragsa comenzaron la pasada semana.

Recuperación de los juegos infantiles de Sedaví. / A.S.

En concreto, los parques en fase de rehabilitación son los siguientes: el de la calle Valencia, calle Alicante, avenida País Valenciano (delante Vicente Pla), avenida País Valenciano (al lado de Luzete). El parque de la plaza Ausiàs March está excluido de esta fase ya que tiene una partida de reconstrucción propia dada la envergadura de este proyecto, con una inversión de 1.490.568,46 euros, donde se incluye la restitución, mejora y adecuación de pavimentos, juegos infantiles, sistemas eléctricos y de drenaje, así como la creación de espacios de sombra.

Impacto emocional

La actuación cobra especial relevancia teniendo en cuenta el impacto emocional que la dana ha tenido en la infancia de Sedaví. Según el alcalde, José Francisco Cabanes, “hay estudios psicosociales que indican que la recuperación de los espacios de juego familiares son un factor clave en el proceso de reconstrucción emocional de los menores, que recuperan en esos lugares la sensación de seguridad y normalidad”.

“Con el programa Sedaví per a viure estamos priorizando la recuperación de los espacios de uso cotidiano que más directamente afectan al bienestar de la ciudadanía, y las áreas de juego infantiles son un ejemplo paradigmático: infraestructuras de menor coste en términos económicos pero de alto impacto en la calidad de vida familiar” ha destacado el alcalde.

Estas obras son una muestra más de que Sedaví avanza hacia su recuperación total. Gracias a la financiación directa del Gobierno de España, articulada a través del Ministerio de Política Territorial y el Ministerio para la Transición Ecológica, la localidad cuenta con una inversión asignada de 41.503.530,85 euros para reparar, restituir y reconstruir nuestras infraestructuras, servicios y equipamientos públicos dañados por la dana.