Torrent inicia la licitación de la reforma integral del CEIP Virgen del Rosario por 2,6 millones de euros

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrent ha dado luz verde a la licitación de las obras de adecuación y mejora del CEIP Virgen del Rosario, dentro del Pla Edificant de la Generalitat Valenciana, con un presupuesto de 2,6 millones de euros, que da respuesta a las demandas históricas de la comunidad educativa.

La actuación implica la modernización integral del colegio con actuaciones centradas en la reforma de baños, mejora de la eficiencia energética, accesibilidad, renovación de patios y adaptación del centro al Código Técnico de la Edificación, mejorando tanto la funcionalidad de los espacios como las condiciones de confort, seguridad y sostenibilidad del edificio.

El CEIP Virgen del Rosario, situado en la calle Gabriela Mistral, cuenta con varios bloques educativos y más de 3.600 metros cuadrados construidos, destinados a aulas de infantil y primaria, comedor, cocina, biblioteca, despachos, instalaciones deportivas y zonas de juego.

Proyecto

El proyecto contempla una intervención integral sobre los diferentes espacios del colegio, incluyendo la renovación de acabados, redistribución y adecuación de dependencias, mejoras en climatización y ventilación, renovación de instalaciones eléctricas y de saneamiento, actuaciones de accesibilidad, modernización de carpinterías y cerramientos, así como la adecuación de patios y espacios exteriores.

Entre las actuaciones más destacadas se encuentran también las mejoras en eficiencia energética y climatización, con nuevas instalaciones orientadas a reducir consumos y mejorar el confort térmico del alumnado y profesorado, además de la incorporación de sistemas actualizados adaptados a la normativa vigente.

Asimismo, el proyecto incluye actuaciones dirigidas a reforzar la accesibilidad universal del centro, facilitando la movilidad y uso de los distintos espacios educativos para toda la comunidad escolar, así como la actualización de medidas de seguridad, protección contra incendios y adecuación técnica de las instalaciones.

Mejora de los centros

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que “esta aprobación supone un paso decisivo para hacer realidad una actuación muy importante para el CEIP Virgen del Rosario y para toda la comunidad educativa del barrio”. Folgado ha señalado que “seguimos avanzando en la mejora de los centros educativos de Torrent con inversiones que transforman los espacios donde estudian nuestros niños y niñas, apostando por colegios más modernos, accesibles, eficientes y adaptados a las necesidades actuales”.

La alcaldesa ha remarcado además que “hablamos de una inversión muy importante que permitirá renovar integralmente uno de los colegios históricos de la ciudad, mejorando el bienestar diario del alumnado, profesorado y familias”.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, José Gozalvo, ha subrayado que “el inicio de la licitación nos permite continuar avanzando administrativamente para que las obras puedan convertirse cuanto antes en una realidad”. Asimismo, ha explicado que “el proyecto contempla una intervención muy completa que actuará tanto en los espacios interiores como exteriores del centro, renovando instalaciones y mejorando aspectos fundamentales como la accesibilidad, la eficiencia energética o la adecuación de los patios”.

Gozalvo también ha puesto en valor “el trabajo coordinado entre los servicios municipales y los equipos técnicos para impulsar una actuación compleja y muy necesaria que permitirá actualizar el centro a los estándares actuales de calidad, seguridad y funcionalidad”.

Calidad de la enseñanza

En esta línea, el concejal de Educación, Santiago Calatayud, ha destacado el impacto directo que tendrá esta actuación en la comunidad educativa, “esta intervención es una apuesta clara por la calidad de la enseñanza, porque mejorar los espacios del centro es mejorar también el aprendizaje y el bienestar del alumnado. Un colegio más accesible, moderno y adaptado a las necesidades actuales repercute directamente en el día a día de los estudiantes”.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente de contratación mediante procedimiento abierto, así como los pliegos administrativos y técnicos que regirán la licitación de las obras. El presupuesto autorizado asciende a 2.605.958,05 euros, IVA incluido. El proyecto establece una previsión de un plazo de ejecución de doce meses desde el inicio de las obras.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Torrent continúa avanzando en la modernización de las infraestructuras educativas de la ciudad, impulsando inversiones destinadas a mejorar la calidad de los centros docentes públicos y garantizar espacios educativos más seguros, accesibles, sostenibles y adaptados a las necesidades del presente y del futuro.

Esta actuación se suma además a otros importantes proyectos educativos recientemente impulsados por el consistorio dentro del Pla Edificant, como la reforma integral del CEIP Juan XXIII, cuya licitación fue aprobada recientemente con una inversión superior a 3,1 millones de euros para mejorar accesibilidad, eficiencia energética, patios, instalaciones y espacios educativos del centro.