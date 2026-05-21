La auténtica gastronomía italiana desembarca en un municipio de Valencia

Ya queda poco para que el sabor italiano más auténtico desembarque en el Parc Central de Torrent, con uno de los eventos más ambiciosos de la agenda cultural y de ocio de la ciudad: el festival “Mamma Mia, Sapore d’Italia”, que tendrá lugar del 28 al 31 de mayo y que transformará este espacio urbano en un gran enclave dedicado íntegramente a la cultura, la gastronomía y el estilo de vida italiano.

El evento se suma a otros festivales gastronómicos que se están celebrando en Torrent para dinamizar la ciudad y atraer tanto a vecinos como a visitantes de toda la Comunitat Valenciana. Durante cuatro días, el recinto ofrecerá una programación continua que combinará cocina italiana, actividades familiares, música en directo, zonas temáticas y experiencias inmersivas.

Un gran escaparate de la gastronomía italiana

El corazón del festival será la amplia propuesta gastronómica, articulada en torno a distintos restaurantes y puestos especializados que recrearán la diversidad culinaria de Italia. Desde la tradición napolitana hasta propuestas contemporáneas, el recinto reunirá una oferta variada y de calidad.

Entre los participantes confirmados destacan A Napule, con su reconocida pizza napolitana elaborada en horno tradicional, además de una zona de caseificio centrada en la mozzarella fresca; Hasta la Pasta, especializado en pasta fresca elaborada al momento; y L’Agnolotto, que ofrecerá antipasti tradicionales italianos.

La oferta se completa con propuestas como Burgaccia, con su versión de italian burger; Sorsi e Morsi, centrado en la pizza frita napolitana; É Pazzo, con focaccias artesanales; Feed the Beast, con arrosticini; Marymont, especializado en pasta rellena; y Acqua e Terra, con elaboraciones de pasta al horno.

También estarán presentes Parada Italia, con sus tablas de queso, embutido y tostas; Mes que un mos, con su cuopperia de fritos italianos; Mascarpone Tiramisú, dedicado a uno de los postres más emblemáticos de la cocina italiana; y Raffaello Gelateria, que aportará helados artesanales al conjunto de la oferta gastronómica.

El cartel anunciador. / A. T.

La organización ha destacado que el objetivo es ofrecer “un recorrido completo por la cocina italiana, desde sus raíces más tradicionales hasta propuestas más contemporáneas adaptadas al público actual”.

Música en directo, concursos y ocio familiar

Más allá de la gastronomía, el festival contará con una programación paralela diseñada para todos los públicos. Uno de los principales atractivos será la celebración de un concurso de bandas musicales, en el que los grupos participantes competirán por un premio de 500 euros, aportando dinamismo y ambiente musical al recinto durante los días del evento.

Asimismo, el festival contará con una amplia zona infantil, que incluirá atracciones y toro mecánico, convirtiéndose en uno de los espacios más concurridos por las familias.

Zonas temáticas y experiencias inmersivas

El Parc Central se dividirá en diferentes áreas temáticas que buscarán ofrecer una experiencia completa al visitante. Entre ellas destaca la zona mercado, donde se instalarán puestos de alimentación, barbería, joyería con temática italiana, moda, perfumes y camisetas personalizadas, reforzando el carácter experiencial del evento.

El ambiente festivo se completará con la zona Aperol, dedicada a los populares Spritz italianos, uno de los cócteles más representativos del ocio mediterráneo, así como con una zona photocall, pensada para la interacción del público y la creación de contenido durante el festival.

Horarios de apertura

El festival se desarrollará de manera ininterrumpida durante cuatro días con los siguientes horarios: Jueves 28 de mayo: de 18:00 a 24:00 horas; Viernes 29 de mayo: de 18:00 a 24:00 horas; Sábado 30 de mayo: de 12:00 a 24:00 horas; y domingo 31 de mayo: de 12:00 a 22:00 horas.

Un evento con vocación de consolidación

Desde la organización se apuesta por Torrent y se subraya que “Mamma Mia, Sapore d’Italia” nace con la intención de consolidarse como una cita fija en el calendario de eventos de la ciudad. La propuesta combina gastronomía, ocio y cultura en un mismo espacio, con el objetivo de posicionar a Torrent como un referente en la organización de festivales de gran formato.

Con una programación diversa y una fuerte apuesta por la experiencia del visitante, el festival busca atraer a miles de personas y convertirse en un punto de encuentro intergeneracional donde la cultura italiana será la gran protagonista.