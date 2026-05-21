Benetússer transformará la Plaza Lepanto en un espacio más verde, accesible y preparado frente a futuras lluvias

El Ayuntamiento de Benetússer continúa avanzando en la reconstrucción del municipio tras la dana. Ayer recibió la aprobación del Ministerio de Política Territorial de la memoria de reurbanización de la Plaza Lepanto y calles adyacentes, una actuación que permitirá recuperar una de las zonas más afectadas por la riada y transformarla en un entorno más seguro, accesible, verde y preparado frente a futuros episodios de lluvias intensas.

La intervención actuará sobre una superficie de más de 19.000 metros cuadrados e incluirá la Plaza Lepanto, los aparcamientos del entorno, el vial de conexión con la plaza y las calles Ausiàs March, Doctor Perpinyà, Francisco Almarche, Lope de Vega, Palleter, Ramón y Cajal, San Roque y Socorro. Se trata de un ámbito residencial y de convivencia vecinal que sufrió graves daños en pavimentos, aceras, redes de servicios, alumbrado público, zonas peatonales y espacios de uso ciudadano.

Uno de los elementos centrales del proyecto será la nueva Plaza Lepanto, que dejará de ser únicamente un espacio funcional para convertirse en un punto de encuentro más agradable y adaptado a las necesidades actuales del barrio. La actuación prevé una plaza más ordenada, con mayor presencia de zonas verdes, nuevos espacios de estancia, mobiliario urbano renovado y mejores recorridos peatonales. También se incorporarán pavimentos drenantes y soluciones de recogida de aguas pluviales para reducir acumulaciones de agua en episodios de lluvia intensa.

La futura plaza mantendrá su papel como espacio de convivencia, pero mejorará de forma notable respecto a la situación anterior a la riada. El proyecto contempla la renovación del mobiliario, la mejora de las zonas infantiles y de estancia, la incorporación de elementos de sombra, la mejora del alumbrado y la creación de un entorno más cómodo, seguro y accesible para todas las edades.

Además, la actuación permitirá reordenar el entorno de aparcamiento y las conexiones con las calles próximas, con el objetivo de mejorar la convivencia entre peatones y vehículos. La intervención no solo recuperará lo dañado por la dana, sino que introducirá mejoras urbanas que facilitarán los desplazamientos diarios y reforzarán la seguridad vial.

En las calles incluidas en el proyecto se renovarán calzadas y aceras, se adecuarán pasos peatonales y vados, y se ampliarán itinerarios accesibles siempre que las dimensiones lo permitan. También se actuará sobre las redes de agua potable, saneamiento, pluviales, riego y alumbrado público, sustituyendo o reparando conducciones, arquetas, imbornales, pozos de registro, válvulas y otros elementos afectados por la inundación.

La mejora del drenaje será uno de los aspectos más importantes del proyecto. La nueva urbanización incorporará soluciones para favorecer la filtración del agua, reducir encharcamientos y aumentar la capacidad de respuesta del barrio ante futuras lluvias intensas. De este modo, la Plaza Lepanto y su entorno no solo serán recuperados, sino que estarán mejor preparados frente a fenómenos meteorológicos extremos.

La actuación cuenta con un coste total máximo del proyecto de 4.413.791,22 euros, incluyendo posibles modificaciones y otros costes subvencionables.

Solo 6 memorias pendientes de enviar

De los 37 proyectos que forman parte del plan de reconstrucción del municipio tras la riada financiado por el Gobierno de España, Benetússer solo tiene pendiente de presentar 6 lo que supone más de un 80% de las memorias enviadas para su aprobación.