Catarroja renueva la plaza de les Corts Valencianes con más de 135.000 euros y zonas verdes

La Diputación de Valencia ha dado luz verde al proyecto de reforma integral de las plaza de les Corts Valencianes que cuenta con un presupuesto de más de 135.000 euros y un plazo de ejecución de 12 semanas. Con esta actuación, la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Catarroja sigue avanzando en la transformación de los espacios públicos del municipio.

Las obras prevén convertir la plaza, ubicada en el barrio del Mercat y donde está situado el juzgado, en un espacio más amable, accesible y adaptado a las necesidades del vecindario, con una clara apuesta por la infraestructura verde y por la mejora de la convivencia y la seguridad urbana.

Así, contempla la renovación completa de la zona de juegos infantiles y la mejora del entorno del árbol central de la plaza, en donde se instalará pavimento permeable para favorecer la infiltración del agua y la sostenibilidad del espacio. Además, se creará una nueva zona de estancia y encuentro para el vecindario y se instalará una fuente de agua potable.

La intervención también incluye la creación de nuevos alcorques y la plantación de arbolado en las calles adyacentes, reforzando así la presencia de zonas verdes y sombra en el entorno urbano. Paralelamente, se actuará sobre la calzada con un nuevo asfaltado y la incorporación de pasos de peatones elevados para mejorar la seguridad vial y reducir la velocidad del tráfico.

Transformación de barrios

El concejal de Urbanismo, Martí Raga, ha destacado que "esta actuación responde a la voluntad de continuar transformando los barrios de Catarroja con espacios más verdes, más accesibles y pensados para las personas". Raga ha remarcado también que "las plazas no deben ser únicamente lugares de paso, sino espacios de convivencia, de descanso y de vida comunitaria".

Desde el gobierno municipal destacan que esta actuación se enmarca dentro de la estrategia impulsada en los últimos años para recuperar espacio público para las personas, avanzar hacia una movilidad más segura y sostenible y generar calles y plazas más habitables, accesibles y preparadas frente a los retos climáticos.

En palabras de Martí Raga, "seguimos apostando por un modelo urbano que combine seguridad, sostenibilidad y calidad de vida, incorporando más sombra, más arbolado y soluciones urbanas adaptadas al cambio climático".

Con esta reforma, Catarroja sigue avanzando en la renovación de los espacios públicos de los barrios y en la construcción de un municipio más verde, inclusivo y pensado para el bienestar cotidiano de la ciudadanía.