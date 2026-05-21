Cientos de familias se manifiestan en Godella y Burjassot en apoyo a la huelga docente por la escuela pública

"Seguimos luchando y resistiendo por un mejor futuro para nuestros hijos y nuestras hijas” es una de las consignas que desde la cultura, el ‘trellat’ y los colegios continúan esgrimiéndose frente a la Conselleria de Educación. Multitud de personas de Godella y Burjassot tomaron este jueves por la tarde las calles de ambos municipios para apoyar la huelga indefinida iniciada por el profesorado de los centros educativos públicos de la Comunitat Valenciana y reclamar “una escuela pública, de calidad y en valenciano”.

Las familia sprotestan por las calles de Godella. / Vicent Ruiz Sancho / s

La manifestación, que organizaron diversas Asociaciones de Familias del Alumnado (AFA), se produce justo un día después que la mayoría de los y las docentes –junto con su representación sindical –Stepv, CC OO, UGT, CSIF y ANPE– rechazaran la propuesta de la Conselleria de Educación, que preside María del Carmen Ortí, para mejorar la situación de las personas afectadas.

El clamor contra el poder partió desde el CEIP El Barranquet de Godella –cerca de la vecina localidad de Rocafort– y finalizó en la plaza del Ayuntamiento de Burjassot, donde la organización ofreció un taller de pancartas. “Conselleria, te lo adapto: recortar està mal, el profesorado se ahoga, el alumnado está desatendido”, “Consellera, dimissió”, “Les famílies diem prou: respecte al professorat!”, “No esteu sols, les famílies amb l’escola”, “Comunitat unida, educació protegida” y “Hi haurà un dia que no podrem més i llavors ho podrem tot” son algunas de las consignas que centenares de manifestantes gritaron al gobierno de la Generalitat.