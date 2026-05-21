Muere Encarna Lerma, conocida ginecóloga y concejala socialista de Torrent entre 2015-2019

Torrent dice adiós a Encarna Lerma Besó, concejala socialista de la localidad entre el 2015 y 2019. Encarna, pareja del actual presidente de la agrupación local, Ximo Planells, tras lidiar con una larga enfermedad, deja una hija y un hijo, dos nietos, y un profundo dolor entre las filas del PSPV. Fue Jesús Ros quien contó con ella para recuperar la vara de mando en 2015, tras ocho años de gobierno del Partido Popular de María José Catalá y Amparo Folgado.

Encarna Lerma Besó desempeñó un papel fundamental en el consistorio de Torrent como concejala de Políticas de Igualdad, Infancia y Derechos Personales por el PSPV-PSOE, formando parte del equipo de gobierno de Ros.

Durante su mandato al frente del área de Igualdad en el Ayuntamiento de Torrent, gestionó iniciativas clave de la delegación y la Casa de la Dona, como el I Plan Municipal de Igualdad que tuvo el consistorio en defensa de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres . También luchó contra la violencia de género, liderando concentraciones públicas y exigiendo el cumplimiento de los fondos del Pacto del Estado contra la Violencia de Género.

Encarna Lerma en un acto de la Semana de la Dona de Torrent cuando era concejala. / A.T.

Participó en los 45 años de ayuntamientos democráticos

Afiliada al PSPV de Torrent, intervino en la conmemoración de los 45 años de ayuntamientos democráticos de Torrent, como representante del PSPV, con un firme discurso reivindicativo: "Tenemos muchas vecinas y vecinos con acuciantes problemas. Lo primero son y ante todo, las personas. Queremos una ciudad abierta a la participación ciudadana, una ciudad próxima, sostenible, no degradada. Lucharemos contra los desahucios. Elaboraremos planes de igualdad, atenderemos a los discapacitados y dependientes", señaló en su probablemente última intervención pública.

La familia estará este viernes 22 en el tanatorio Memora de Torrent, de 10 a 14 horas y de 16 a 17 horas. La despedida será por la tarde, a las 17.30, en el crematorio.