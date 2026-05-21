Fallece el profesor torrentino Juan José Parrilla Paricio, referente de la Obstetricia y Ginecología en España

La medicina española y, especialmente, la Obstetricia y la Ginecología de la Región de Murcia, están de luto por el fallecimiento del profesor Juan José Parrilla Paricio, catedrático de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Murcia y durante décadas jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Natural de Torrent, Parrilla Paricio deja tras de sí una trayectoria profesional y académica considerada fundamental para el desarrollo de la especialidad en la Región de Murcia y en España.

El profesor Parrilla ha fallecido en Murcia a los 82 años. Licenciado en Medicina en la Universitat de Valencia, con Premio Extraordinario y doctor cum laude, desarrolló buena parte de su carrera en Murcia desde finales de la década de 1970, convirtiéndose en una figura clave en la modernización de la Obstetricia y la Ginecología. Bajo su liderazgo, el servicio de La Arrixaca se consolidó como uno de los grandes referentes sanitarios del país.

"Torrent tiene una deuda con él"

El Ayuntamiento de Torrent ha trasladado sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del doctor Parrilla Paricio, recordando que la ciudad pierde a uno de sus vecinos más ilustres en el ámbito sanitario. La alcaldesa, Amparo Folgado, ha manifestado que “Torrent está en deuda con Juan José Parrilla Paricio por todo lo que ha aportado a la medicina y por haber llevado siempre el nombre de su ciudad natal con orgullo”, y ha avanzado que el consistorio estudia impulsar un reconocimiento póstumo a su figura por su extraordinaria trayectoria profesional y humana.

La Sociedad de Obstetricia y Ginecología de la Región de Murcia ha destacado su “ambición científica”, su “compromiso con el progreso de la medicina” y su decisiva contribución a la formación de generaciones de médicos especialistas. A lo largo de su trayectoria dirigió 37 tesis doctorales y publicó más de 300 trabajos científicos, siendo reconocido por su rigor clínico, su capacidad docente y su extraordinaria destreza quirúrgica.

Su prestigio trascendió el ámbito regional. Realizó estancias formativas en centros internacionales de referencia como el Women’s Hospital de Birmingham y el Hammersmith Hospital de Londres, incorporando nuevas técnicas y enfoques clínicos que contribuyeron a situar a la ginecología murciana en la vanguardia médica española.

Hijo predilecto

Juan José Parrilla Paricio pertenecía además a una de las grandes sagas médicas vinculadas a Torrent. Era hermano de Pascual Parrilla, considerado un referente de la cirugía fisiopatológica en España y nombrado Hijo Predilecto de Torrent el 2 de junio de 2014 por acuerdo unánime del Pleno municipal.

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Con la desaparición de Juan José Parrilla Paricio, la sanidad española pierde a uno de los grandes impulsores de la Obstetricia y la Ginecología contemporáneas, mientras que la Región de Murcia despide a un maestro cuya influencia permanecerá viva en generaciones de profesionales formados bajo su magisterio.