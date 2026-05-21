La Generalitat cierra la segunda fase de recogida de escombros tras las riadas, con 58.400 toneladas retiradas en Paiporta

La Generalitat ha dado por finalizada la segunda fase del dispositivo extraordinario de retirada de residuos generados por las riadas del pasado 29 de octubre con el cierre del último punto de acopio de escombros ubicado en Paiporta.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, quien se ha trasladado a la zona y donde ha destacado que “la Generalitat ha ampliado el plan de apoyo y ha salido al rescate de los ayuntamientos afectados por las riadas para garantizar una gestión adecuada de los escombros y contribuir a restaurar la normalidad en las localidades afectadas”.

La actuación ha permitido retirar 58.400 toneladas de residuos acumulados en este emplazamiento, principalmente escombros y residuos voluminosos procedentes de las labores de reconstrucción de viviendas y locales afectados por la dana.

Además, Martínez Mus ha señalado que, en el caso concreto de Paiporta, la Generalitat ha destinado 58,6 millones de euros al dispositivo de gestión de residuos. De esta cifra, 44 millones de euros se han invertido en la retirada de más de 176.775 toneladas de residuos en todo el municipio, “esta cantidad equivale a los residuos que genera Paiporta durante 24 años”, ha resaltado el conseller. También, se han invertido otros 14,6 millones de euros para el vaciado y limpieza de los puntos de acopio, donde se acumulaban residuos derivados de las obras de reconstrucción.

El antes y el después en el punto de acopio de escombros. / GVA

El conseller ha subrayado que “con la culminación de esta segunda fase hemos conseguido cerrar todos los puntos de acopio de residuos habilitados en los municipios afectados”, entre ellos los de Albal, Aldaia, Alfafar, Chiva, Gestalgar, Paiporta, Utiel, Xirivella, Turís, L’Alcúdia, Benetússer, Catadau, Catarroja, Montserrat, Picanya, Quart de Poblet, Riba-roja de Túria, Sedaví y Sot de Chera.

Asimismo, ha recordado que, una vez clausurados estos espacios, corresponde a las entidades locales evitar nuevos vertidos en las parcelas utilizadas como puntos de acopio.

Datos globales

La Generalitat ha movilizado un total de 268 millones de euros para la retirada y gestión de 1,6 millones de toneladas de residuos generados tras la dana.

La primera fase del dispositivo supuso una inversión de 204 millones de euros para retirar un millón de toneladas de residuos, una cantidad equivalente a los residuos que genera la Comunitat Valenciana en un año. Además, se destinaron otros 20 millones de euros a la planta de Los Hornillos, en Quart de Poblet, donde se acumularon 240.000 toneladas de residuos.

En la segunda fase, la Generalitat ha invertido 44 millones de euros para retirar otras 350.000 toneladas adicionales de residuos procedentes de las obras de reconstrucción.

En esta línea, Martínez Mus ha resaltado que “las mismas empresas concesionarias de la gestión de residuos municipales han sido las encargadas de ejecutar estos trabajos, lo que ha permitido agilizar las actuaciones y garantizar una respuesta eficaz”. Además, ha destacado que Paiporta “ha sido el municipio que más inversión ha recibido por parte de la Generalitat al tratarse de la zona cero de la catástrofe”.

Cierra el último punto de escombros de la GVA en Paiporta. / GVA

En total, el Consell ha movilizado cerca de 210 millones de euros para la recuperación del municipio. De esta cantidad, 79,8 millones corresponden a ayudas directas; 41 millones a infraestructuras viarias; 11 millones a Metrovalencia; 58,6 millones a gestión de residuos; 13 millones a infraestructuras de depuración de agua; un millón de euros a infraestructuras sanitarias y 1,47 millones a infraestructuras educativas.

En materia de movilidad, la Generalitat ha destinado 41 millones de euros a la recuperación de carreteras afectadas por las riadas y más de 11 millones de euros a la reconstrucción de las infraestructuras ferroviarias de Metrovalencia dañadas en Paiporta.

Además, el Consell prevé la construcción de un centro de día para personas mayores en el municipio, cuya ejecución se ha delegado en el Ayuntamiento de Paiporta y contará con una inversión de 1,97 millones de euros financiados con fondos europeos MRR.