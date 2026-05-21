Foios dedica una calle a Guillem Agulló i Salvador como símbolo de memoria democrática y rechazo al odio

Foios ya tiene una calle en honor a Guillem Agulló i Salvador, el joven asesinado a manos de un grupo de neonazis en 1993, como símbolo de los valores democráticos, de convivencia, de respecto a la diversidad y de rechazo a cualquier forma de violencia y de odio.

El concejal de Memoria Democrática, Juanjo Civera, y la concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Foios, Emma García, han coincidido al afirmar que “dedicar un paseo a Guillem Agulló i Salvador, además de ser un acto de justicia social por su implicación en la lucha antifascista, es también un reconocimiento a la memoria colectiva y a los valores democráticos”. “Es muy sencillo caer en los errores del pasado y por eso es importante conmemorar desde las instituciones actos simbólicos como los de las IX Jornadas de Memoria Democrática de Foios”, han insistido ambos ediles.

En concreto, se trata del paseo Guillem Agulló i Salvador, el vial situado entre la calle Blasco Ibáñez y el paseo alcalde José Ros Lacruz, denominado como calle Proyecto B hasta que se ha producido el cambio de nombre. La medida de esta modificación recibió los votos a favor del equipo de gobierno municipal (Compromís y PSPV-PSOE) y la abstención de la oposición (PP) en el pleno del mes de marzo de 2026.

El paseo Guillem Agulló i Salvador se ha inaugurado durante las IX Jornadas de Memoria Democrática de Foios, en un acto conmemorativo celebrado este miércoles, que ha comenzado en la plaza de la Cruz con un pasacalle con Amics de la música tradicional Pepe Palau y la Muixeranga del Carraixet hasta la propia calle, donde ha participado la familia del joven asesinado a manos de un grupo de neonazis.

IX Jornadas de Memoria Democrática de Foios

La programación de las IX Jornadas de Memoria Democrática de Foios continúa con la proyección y coloquio de la película ‘La invasió dels bàrbars’, del director Vicent Mosonís, que tendrá lugar el jueves 21 de mayo, a las 19 horas, en la Casa de Cultura de Foios.

La representación de la obra ‘Rogles de cançons i misèria’, de Cactus Teatre, cerrará las IX Jornadas de Memoria Democrática de Foios, el viernes 22 de mayo, a las 19 horas, también en la Casa de Cultura. Se trata de una pieza teatral que recoge diferentes relatos de mujeres en un pueblo cualquiera durante la posguerra.