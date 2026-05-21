Instalaciones obsoletas y peligrosas en el IES Tirant lo Blanc de Torrent

La huelga indefinida de los docentes y su pulso con la administración valenciana ha sacado a la luz las situaciones que se viven en muchos centros públicos de la Comunitat Valenciana y que se ocultan bajo una cierta “normalidad”. Un vídeo del IES Tirant lo Blanc de Torrent pone de manifiesto los problemas a los que se enfrentan diariamente alumnos y profesores.

Instalaciones eléctricas obsoletas, caída de cascotes del falso techo, humedades o ventanas con cinta aislante en las aulas son algunos de ellos, que no los únicos, y que se han ido agravando con el paso del tiempo provocando una “falta de seguridad de las instalaciones”.

La asamblea de profesores del instituto. / Ada Dasí / LEV

Vídeo reivindicativo

La profesora de filosofía y de teatro, Gema Rodríguez, es la protagonista del vídeo reivindicativo compartido en la redes sociales, con el apoyo de la asamblea de profesores del centro, que hace un recorrido por las “lujosas” instalaciones, señalando los puntos negros con ironía y apuntando directamente a la Conselleria de Educación como responsable.

Las humedades en el techo y paredes. / Ada Dasí / LEV

Las imágenes muestran lo que denominan de forma irónica “pinturas rupestres”, que en realidad son manchas de humedad repartidas por todo el centro en paredes y techos, con desconchones importantes. La docente advierte de que “hay espacios que no se pueden utilizar porque son un peligro para la seguridad de los alumnos”, especialmente cuando las condiciones meteorológicas son adversas. En las lluvias pasadas, según cuenta, “se desprendió parte del techo y no pasó nada porque ocurrió por la noche”. “Los sótanos donde dan clase los de artístico tienen goteras muy severas”, añade.

Las puertas de madera de las aulas también son otros de los elementos más deteriorados, algunas de ellas sin manivelas, con los marcos arrancados, que ni siquiera se pueden cerrar.

Una de las instalaciones eléctricas del centro. / Ada Dasí / LEV

Instalación eléctrica

No obstante, lo que mayor preocupación suscita entre los docentes es la instalación eléctrica con cables arrancados o colgando, y teniendo que utilizar ladrones con varias entradas para enchufar los recursos tecnológicos, como las pizarras electrónicas. “Ahora mismo estamos ensayando la ceremonia de graduación en el gimnasio y hemos tenido que apagar la mesa de mezclas porque olía a quemado”, explica Rodríguez.

El patio de butacas del salón de actos. / Ada Dasí / LEV

Manitas improvisados

En el recorrido también se muestra como los profesores, además de su labor docente, han hecho de manitas reparando con cinta americana los embellecedores del interruptor de la luz, cubriendo con madera los agujeros en las puertas, o colocando pegatinas para disimular la caída de azulejos en las paredes.

El salón de actos también es digno de mención, con butacas destrozadas y deterioradas, así como los baños con tuberías oxidadas a la vista. Un cúmulo de desperfectos que, como puntualizan en la asamblea de profesores, se ha comunicado y trasladado a la Conselleria de Educación en su momento.

La reforma y ampliación de este centro educativo estaba contemplado en el Plan Edificant en 2018, año en el que el ayuntamiento se adhirió al programa de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, pero, aún así sigue deteriorándose cada vez más. “Las condiciones del espacio de aprendizaje condiciona el proceso de enseñanza”, comentan desde la asamblea y advierten de que este instituto “tenía mucho renombre”.