Manises aprueba el aumento presupuestario para reanudar las obras de los colegios José García Planells y Enric Valor

El pleno de Manises ha dado luz verde a uno de los trámites para retomar los proyectos de mejora del CEIP José García Planells y CEIP Enric Valor i Vives, enmarcados en el Plan Edificant, y cuyas licitaciones quedaron desiertas en 2023 por la insuficiencia presupuestaria ante el incremento de los costes de construcción.

La corporación ha aprobado por unanimidad la modificación del importe de las delegaciones, solicitada a la conselleria en noviembre de 2024 y en enero de 2025, y reclamada hasta en dos ocasiones. Este trámite permitirá actualizar los presupuestos de los proyectos y garantizar la ejecución, cuando Educación conceda el permiso definitivo, para reiniciar el proceso de licitación de las obras por segunda vez y con el coste adecuado.

Incrementos en la licitación

En el caso del CEIP José García Planells, el incremento aprobado es de 116.317,04 euros respecto de la delegación inicial, situada en 735.151,85 euros. Así, la nueva cuantía asciende hasta los 851.468,89 euros.

En cuanto al CEIP Enric Valor i Vives, una parte de las actuaciones, consideradas de urgencia, ya se ejecutó entre julio y diciembre de 2024 con una inversión de 222.388,01 euros. Ahora, el consistorio ha aprobado la modificación del presupuesto con un incremento de 199.650,08 euros sobre la delegación pendiente de ejecutar, que era de 599.634,70 euros.

Actualización de presupuestos

Los concejales de Educación y Urbanismo del Ayuntamiento de Manises, Carmen Moreno y Guillermo Martínez, han coincidido al afirmar que “la actualización de los presupuestos era necesaria para ajustar los proyectos a la realidad de los costes de construcción y garantizar que las obras se puedan licitar con garantías de ejecución”.

“Hemos esperado muchos meses, pero con estas dos redelegacions el ayuntamiento podrá licitar y remodelar los últimos centros del Pla Edificant. Ahora el CEIP Joan Fuster y los institutos Ausiàs March i Pere Boïl quedan en manos de la Conselleria de Educación”, han añadido.

Desde el equipo de gobierno, se ha valorado positivamente la aprobación de este incremento presupuestario, al mismo tiempo que se ha instado la Conselleria de Educación a agilizar los procedimientos administrativos vinculados al Pla Edificant, puesto que el alumnado continúa desarrollando su actividad lectiva en unas instalaciones que requieren actuaciones urgentes de mejora.