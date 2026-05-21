Miguel Chavarría anuncia su candidatura para la reelección como alcalde de Alboraia en 2027

El alcalde de Alboraia, Miguel Chavarría, ha anunciado que presentará su candidatura para ser reelegido en las próximas elecciones municipales de 2027, bajo las siglas del PSPV. El primer edil ha usado la revista socialista que reparte entre los vecinos y vecinas de la población de l'Horta Nord para iniciar su decisión, con la intención de conseguir mantener la vara de mando durante su quinta legislatura.

"Alboraia tiene un enorme potencial y estamos convencidos de que, con un trabajo serio y una planificación estratégica, el municipio continuará ganando en calidad de vida. Por todo ello, quiero compartir con vosotros mi decisión de presentarme nuevamente a las próximas elecciones. Lo hago con la misma ilusión del primer día y con la voluntad de renovar mi compromiso con nuestro pueblo, para construir juntos la Alboraia que tú quieres", señala Chavarría.

Valencia. Entrevista al alcalde de Alboraia, Miguel Chavarría. A las 12 horas en el ayuntamiento (Carrer Miraculosa, 17, 46120 Alboraia, Valencia). VLC / JM LOPEZ / LEV

El socialista quiere seguir trabajando para continuar con los cambios, destacando sobre todo el poner fin a la deuda municipal heredada del anterior gobierno de derechas: "En Alboraia seguimos avanzando con una idea muy clara: gestionar con rigor para que el municipio funcione mejor cada día. Durante años, este ayuntamiento tuvo que afrontar una deuda enorme que condicionaba cualquier decisión. Con trabajo, responsabilidad y una gestión eficiente, hemos ido reduciendo esa carga, paso a paso, hasta situarnos en el tramo final de aquel difícil camino. Esto nos ha permitido empezar a mirar hacia el futuro con más ambición: mejorar los servicios públicos, reforzar las infraestructuras y adaptar el municipio al crecimiento de la población. En estas páginas encontraréis algunos de los proyectos y actuaciones que ya están en marcha y que forman parte de un proceso de mejora continua", explica.

Desde 2011 como alcalde

De conseguir mantener la vara de mando, Miguel Chavarría se convertiría en uno de los alcaldes más longevos en l'Horta Nord. El primer edil consiguió por primera vez la vara de mando en 2011, y la mantuvo en las elecciones de 2015, 2019 y 2023, gracias también a pactos de gobierno con las distintas fuerzas democráticas progresistas.

Este militante socialista nacido en l'Horta de Almàssera el 29 de noviembre de 1953, antes de ser alcalde ya fue concejal por su partido desde junio 2007. Tal y como se publica en la página de transparencia del consistorio, Miguel Chavarría es licenciado en Ciencias Físicas por la Universitat de València desde 1975, especialista en Radiofísica Hospitalaria desde 2001 por el Ministerio de Sanidad y Doctor en Física desde 2005, también por la Universitat de València.

Chavarría compagina la actividad política con la sanitaria, donde también ha sido vocal de la Sociedad Española de Informática de la Salud (SEIS) en la Comunitat Valenciana y fue miembro de la ‘Real Sociedad Económica de Amigos del País de València’ y ademá presume de ser parte de la Banda de Música de la ‘Sociedad Musical de Alboraya’, donde toca el bombardino, y es socio ‘del Ateneo Alboraier’.