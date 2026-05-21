Mislata refuerza la seguridad vial con un dispositivo de control de patinetes eléctricos

El Ayuntamiento de Mislata, a través de su Policía Local, ha puesto en marcha un dispositivo específico de vigilancia y control sobre los vehículos de movilidad personal (VMP), especialmente los patinetes eléctricos, con el objetivo de reforzar la seguridad vial, mejorar la convivencia ciudadana y fomentar un uso responsable de este tipo de vehículos.

La campaña, que ya se encuentra activa, contempla un aumento de los controles en distintos puntos del municipio, tanto en vías urbanas como en zonas peatonales, parques y entornos escolares. Además de las labores de vigilancia y control documental, el operativo incorpora acciones de prevención y concienciación ciudadana.

Más de 100 sanciones en 2026

Durante los primeros meses de 2026, la Policía Local ha tramitado ya 104 sanciones relacionadas con VMP, una cifra que refleja un importante incremento respecto al pasado año. Entre las infracciones detectadas destacan la circulación de patinetes manipulados capaces de superar los 25 kilómetros por hora permitidos por la normativa vigente, así como vehículos que circulaban sin seguro obligatorio o con pólizas no vigentes.

Como resultado de estos controles, ya se han retirado de la vía pública una veintena de VMP por incumplimientos graves. Desde el ayuntamiento se subraya que estas actuaciones buscan proteger tanto a los usuarios como al resto de peatones y conductores, especialmente en espacios de alta convivencia peatonal.

Nuevo equipo de medición de velocidad

Para reforzar la eficacia del dispositivo, el consistorio ha adquirido un nuevo equipo específico de medición de velocidad para detectar patinetes modificados o que excedan los límites legales. Asimismo, la Policía Local está desarrollando un plan de formación dirigido a toda la plantilla para actualizar conocimientos técnicos y normativos relacionados con la regulación de estos vehículos y mejorar los procedimientos de inspección y control.

Dentro de este refuerzo de medios, el consistorio también ha incorporado tres nuevos patinetes eléctricos destinados al servicio policial, con el objetivo de facilitar una mayor proximidad y capacidad de intervención en determinadas zonas urbanas.

La campaña municipal no se limitará al ámbito sancionador. Agentes de la Policía Local impartirán próximamente charlas informativas en institutos y centros educativos de la ciudad para concienciar a los jóvenes sobre el uso responsable de los VMP, la normativa vigente y los riesgos asociados a una conducción inadecuada.

Mislata refuerza los controles sobre los vehículos de movilidad personal y prepara nuevas medidas para garantizar la seguridad vial. / A. Mislata

El alcalde de Mislata, Carlos F. Bielsa, ha señalado que “la movilidad urbana está cambiando y las administraciones debemos actuar para garantizar que esa transformación se produzca de forma segura, ordenada y respetuosa con el conjunto de la ciudadanía”. Por eso, ha destacado que “el ayuntamiento seguirá reforzando los controles y dotando a la Policía Local de más medios técnicos y humanos para actuar frente a conductas irresponsables que ponen en riesgo la seguridad vial”.

Además, el consistorio ya trabaja en una modificación de las ordenanzas municipales relacionadas con los vehículos de movilidad personal para endurecer los requisitos de utilización e incrementar las sanciones en los casos más graves o de reincidencia.