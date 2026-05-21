Comunicación
Nuevas voces y contenidos culturales llegan a Aldaia Ràdio este mes de mayo
La emisora local Aldaia Ràdio refuerza su compromiso con la ciudadanía integrando dos nuevas voces que enriquecen su oferta de contenidos
Además de ser altavoz multidisciplinario, siempre al servicio de la ciudadanía, Aldaia Ràdio suma colaboraciones de personas, grupos e instituciones que aportan. Este mes de mayo de hecho, la radio municipal incorpora dos nuevas colaboraciones muy especiales y comprometidas a una parrilla ya plural y muy diversa.
La última incorporación es el Podcast El Meridiano, que cada mes generará una nueva entrevista interesante del mundo de la cultura y la sociedad valenciana. El diario de la comarca El Meridiano de l'Horta es un medio de comunicación en constante evolución que se lanza ahora al mundo de los podcast radiofónicos y lo hace con la voz de Sofia Ros y sus conversaciones con personalidades destacadas como la Tía Visantica, Ximo Rovira, Santiago Posteguillo, Nuria Roca u Óscar Tramoyeres, para empezar.
Además, este mes también se ha sumado a la parrilla de esta casa el podcast del aldaiero Chini Fernández Entre risas y decisiones. Un espacio que se creó tras la Dana de octubre de 2024 y que, fruto de colaboraciones entre personas de Aldaia, ha podido grabar cerca de un centenar de episodios contando con más de 10.000 subscriptores y casi 18.000 seguidores en redes.
La radio local es muchas cosas: canal de información y comunicación, sinergias, formación y aprendizaje, fomento de retos personales y comunitarios, de ideas, apoyo local... y junto a casa. Como dice la nueva campaña: Aldaia Ràdio, La nostra veu, anima a sumarse y colaborar para seguir haciendo pueblo y sociedad.
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