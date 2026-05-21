Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaEncuesta profesores Comunidad ValencianaUltimátum sindicato profesoresValencia Basket horarioMotorista fallecidoConcierto Estopa ValenciaFestivos Comunidad Valenciana
instagramlinkedin

Comunicación

Nuevas voces y contenidos culturales llegan a Aldaia Ràdio este mes de mayo

La emisora local Aldaia Ràdio refuerza su compromiso con la ciudadanía integrando dos nuevas voces que enriquecen su oferta de contenidos

El aldaiero Chini Fernández, con su programa en la emisora municipal.

El aldaiero Chini Fernández, con su programa en la emisora municipal. / A. A.

Redacción Levante-EMV

Aldaia

Además de ser altavoz multidisciplinario, siempre al servicio de la ciudadanía, Aldaia Ràdio suma colaboraciones de personas, grupos e instituciones que aportan. Este mes de mayo de hecho, la radio municipal incorpora dos nuevas colaboraciones muy especiales y comprometidas a una parrilla ya plural y muy diversa.

La última incorporación es el Podcast El Meridiano, que cada mes generará una nueva entrevista interesante del mundo de la cultura y la sociedad valenciana. El diario de la comarca El Meridiano de l'Horta es un medio de comunicación en constante evolución que se lanza ahora al mundo de los podcast radiofónicos y lo hace con la voz de Sofia Ros y sus conversaciones con personalidades destacadas como la Tía Visantica, Ximo Rovira, Santiago Posteguillo, Nuria Roca u Óscar Tramoyeres, para empezar.

Además, este mes también se ha sumado a la parrilla de esta casa el podcast del aldaiero Chini Fernández Entre risas y decisiones. Un espacio que se creó tras la Dana de octubre de 2024 y que, fruto de colaboraciones entre personas de Aldaia, ha podido grabar cerca de un centenar de episodios contando con más de 10.000 subscriptores y casi 18.000 seguidores en redes.

Noticias relacionadas y más

La radio local es muchas cosas: canal de información y comunicación, sinergias, formación y aprendizaje, fomento de retos personales y comunitarios, de ideas, apoyo local... y junto a casa. Como dice la nueva campaña: Aldaia Ràdio, La nostra veu, anima a sumarse y colaborar para seguir haciendo pueblo y sociedad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana
  2. El puente más largo del calendario en la Comunitat Valenciana: confirmados los 4 días libres
  3. Siempre te llevaremos en el corazón': Cientos de motos rugen en la Pobla del Duc para homenajear a Raúl 'Panete', el motorista fallecido en el Genovés
  4. Hasta 200 euros más al mes, menos burocracia y más aulas inclusivas: el documento sobre el que deben pronunciarse los sindicatos
  5. Educación rompe la negociación a los 12 minutos ante el rechazo unánime de los sindicatos
  6. La huelga del profesorado valenciano llega a 'La Revuelta' y Mercedes Milá se pone el chaleco reivindicativo
  7. Unos 500 equipos directivos presentan en Conselleria una 'caja de deficiencias' con los problemas de sus colegios e institutos
  8. Educación da un ultimátum a los sindicatos para que acepten la subida de 200 euros y cerrar los paros

Nuevas voces y contenidos culturales llegan a Aldaia Ràdio este mes de mayo

Nuevas voces y contenidos culturales llegan a Aldaia Ràdio este mes de mayo

Llorca defiende la oferta de Educación al profesorado entre protestas en las Corts y gritos de "consellera dimisión"

Llorca defiende la oferta de Educación al profesorado entre protestas en las Corts y gritos de "consellera dimisión"

El centre històric de Patraix reclama una intervenció urgent després de la caiguda de tres vivendes centenàries

El centre històric de Patraix reclama una intervenció urgent després de la caiguda de tres vivendes centenàries

La auténtica gastronomía italiana desembarca en un municipio de Valencia

La auténtica gastronomía italiana desembarca en un municipio de Valencia

Los veterinarios coinciden: si ves gatitos en la calle, no siempre debes recogerlos, primero haz esto

Los veterinarios coinciden: si ves gatitos en la calle, no siempre debes recogerlos, primero haz esto

Roban más de 600 metros de cable de la vía pública en l’Alcúdia de Crespins

Roban más de 600 metros de cable de la vía pública en l’Alcúdia de Crespins

Se incendia un piso en obras en el casco histórico de Xàtiva

Se incendia un piso en obras en el casco histórico de Xàtiva
Tracking Pixel Contents