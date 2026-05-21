Nuevas voces y contenidos culturales llegan a Aldaia Ràdio este mes de mayo

Además de ser altavoz multidisciplinario, siempre al servicio de la ciudadanía, Aldaia Ràdio suma colaboraciones de personas, grupos e instituciones que aportan. Este mes de mayo de hecho, la radio municipal incorpora dos nuevas colaboraciones muy especiales y comprometidas a una parrilla ya plural y muy diversa.

La última incorporación es el Podcast El Meridiano, que cada mes generará una nueva entrevista interesante del mundo de la cultura y la sociedad valenciana. El diario de la comarca El Meridiano de l'Horta es un medio de comunicación en constante evolución que se lanza ahora al mundo de los podcast radiofónicos y lo hace con la voz de Sofia Ros y sus conversaciones con personalidades destacadas como la Tía Visantica, Ximo Rovira, Santiago Posteguillo, Nuria Roca u Óscar Tramoyeres, para empezar.

Además, este mes también se ha sumado a la parrilla de esta casa el podcast del aldaiero Chini Fernández Entre risas y decisiones. Un espacio que se creó tras la Dana de octubre de 2024 y que, fruto de colaboraciones entre personas de Aldaia, ha podido grabar cerca de un centenar de episodios contando con más de 10.000 subscriptores y casi 18.000 seguidores en redes.

La radio local es muchas cosas: canal de información y comunicación, sinergias, formación y aprendizaje, fomento de retos personales y comunitarios, de ideas, apoyo local... y junto a casa. Como dice la nueva campaña: Aldaia Ràdio, La nostra veu, anima a sumarse y colaborar para seguir haciendo pueblo y sociedad.