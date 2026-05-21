Las obras de ajardinamiento de San Valeriano y Germanies de Torrent avanzan con la instalación del nuevo riego por goteo

Las calles San Valeriano y Germanies de Torrent contarán con nuevo arbolado, formado principalmente por ejemplares de naranjo amargo, que sustituirán a las antiguas palmeras retiradas por el riesgo que presentaban. El ayuntamiento está avanzando en los trabajos de ajardinamiento de ambos viales, previos a la plantación de los árboles, que están prácticamente acabados en San Valereriano y ya han comenzado en Germanies con la instalación de la red de riego por goteo y la adecuación de los alcorques.

Esta actuación, impulsada por el consistorio a través de Nous Espais Torrent S.A., forma parte del proyecto de renovación integral del arbolado y mejora de las zonas verdes de ambas calles, una intervención que responde al compromiso adquirido por la alcaldesa, Amparo Folgado, con los vecinos del barrio tras años de preocupación por el estado y dimensiones de las antiguas palmeras existentes en la zona.

Las obras contemplan la instalación de todo el sistema de riego sectorizado y automatizado, así como la reorganización y adecuación de los alcorques donde se plantarán los nuevos ejemplares elegidos por los propios vecinos en el proceso participativo impulsado por el consistorio.

Caída de palmeras

El proyecto nació tras el incidente ocurrido en junio de 2024, cuando la caída de una palmera en la calle San Valeriano provocó daños materiales y personales sobre un vehículo con una persona en su interior. A raíz de este suceso, el Ayuntamiento realizó una revisión técnica del arbolado existente y decidió retirar progresivamente las palmeras más altas, algunas de las cuales alcanzaban hasta seis alturas y generaban problemas de seguridad y mantenimiento en unas calles con aceras estrechas y viviendas muy próximas.

Los trabajos previos a la plantación de los nuevos árboles. / A. T. / LEV

Participación ciudadana

Posteriormente, el consistorio abrió un proceso de participación ciudadana para que los propios vecinos decidieran el tipo de arbolado que sustituiría a las antiguas palmeras. La consulta, realizada entre octubre y noviembre de 2024, registró 691 votos y dio como resultado la elección del naranjo amargo (Citrus aurantium) como especie principal para ambas vías.

El proyecto contempla la plantación de 133 nuevos árboles, de los cuales 114 serán naranjos amargos distribuidos en alineación a lo largo de las aceras y otros 19 ejemplares de Celtis australis en distintos parterres. Además, también se están renovando zonas ajardinadas e infantiles en diferentes puntos de la calle San Valeriano.

La alcaldesa, Amparo Folgado, ha destacado que “seguimos cumpliendo el compromiso adquirido con los vecinos de San Valeriano y Germanies tras un incidente que generó mucha preocupación en el barrio. Primero actuamos retirando las palmeras que suponían un riesgo y ahora avanzamos en la transformación definitiva de estas calles con un nuevo arbolado más seguro, sostenible y adecuado al entorno urbano”.

Folgado ha subrayado además que “la participación vecinal ha sido clave en todo este proceso, porque han sido los propios residentes quienes han elegido las especies que formarán parte del nuevo paisaje urbano de estas calles”.

Por su parte, el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, José Francisco Gozalvo, ha señalado que los trabajos “avanzan según el calendario previsto y ya se ha completado prácticamente toda la instalación del riego y la adecuación de alcorques en San Valeriano, iniciándose ahora estas mismas actuaciones en Germanies”.