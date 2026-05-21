Paterna culmina con éxito su Semana Cultural llena de actividades para las Personas Mayores

Paterna ha clausurado este jueves la Semana Cultural del Mayor, organizada en coordinación con el Ayuntamiento y el Centro de Envejecimiento Activo (CEA), tras una intensa programación de actividades dirigida a fomentar el bienestar, la participación y el envejecimiento activo de este colectivo.

La Teniente Alcalde de Garantía Social, Isabel Segura, ha puesto en valor el desarrollo de esta iniciativa, subrayando “la creatividad, el esfuerzo incansable, el cariño y el entusiasmo por la vida de las personas mayores de Paterna, cuyo legado sigue siendo un ejemplo para construir una sociedad mejor”.

Asimismo, Segura ha agradecido la implicación de todos los participantes, animándoles a “seguir formando parte activa de la vida social y cultural de la ciudad, compartiendo experiencias enriquecedoras como las vividas durante esta semana”.

Mercadillo solidario durante la Semna Cultural para las Personas Mayores en Paterna. / A. P.

Programación

El programa, celebrado del 18 al 21 de mayo, ha incluido diversas actividades como talleres, charlas, exhibiciones, un mercadillo solidario y un viaje cultural al municipio castellonense de Onda.

Entre las actividades destacadas, el lunes tuvo lugar el mercadillo solidario en la Plaza Clot de Joan a favor de la Asociación Española Mutación Gen IQSEC2, junto a la inauguración oficial y la exposición de talleres intercentros. La jornada se completó con actuaciones musicales y la representación teatral del CEA “Menuda Finca”.

El martes se realizó un viaje cultural a Onda, que incluyó almuerzo, visita guiada, comida y baile, favoreciendo la convivencia y el ocio activo.

Celebración de diferentes talleres y exhibiciones en la Semana Cultural de Personas Mayores en Paterna. / A. P.

El miércoles se celebró una partida simultánea de ajedrez en la sede del CEA y, por la tarde, una exhibición de talleres en el Auditori con distintas disciplinas artísticas como coral, rondalla, bailes de salón, danzaterapia, sevillanas, zumba y danzas tradicionales.

Este jueves, una masterclass de “baile en línea” en la Plaza Clot de Joan y la charla “Cultura y Bienestar”, impartida por personal del CEA, han puesto el broche final a esta Semana Cultural en homenaje a las Personas Mayores de Paterna.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la promoción del envejecimiento activo y la mejora de la calidad de vida de las personas mayores de la localidad.