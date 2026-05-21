La Semana de las Familias de Torrent incluye una charla antiabortista: "Mujeres que abortan se hacen promiscuas"

Tras la polémica por la campaña antiabortista en mupis municipales de Torrent, la Semana de las Familias, con la participación de la entidad promotora de estos carteles 'Torrent sí a la vida', ha vuelto a sembrar la controversia en la ciudad torno al derecho de las mujeres al aborto. En la conferencia "Apuesta por la maternidad", organizada por Red Madre, impartida en la Casa de la Dona, con la presentación de la concejala de Educación y Familia de Vox y primera teniente de alcalde, Mari Ángeles Lerma, se escucharon frases como: "Mujeres que abortan se hacen promiscuas" o que estas "tienen la sintomatología de haber pasado por un trauma".

El grupo municipal Socialista ha denunciado estos mensajes "alarmistas y culpabilizadores" sobre las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo y señalan que el "gobierno PP-Vox de Amparo Folgado vuelve a cruzar todos los límites en Torrent atacando los derechos y la libertad de las mujeres". Y es que Red Madre es una Fundación que ofrece apoyo, asesoramiento y ayuda a la mujer embarazada.

"Señalamiento y presión"

Esta charla "volvió a convertirse en un espacio de señalamiento, culpabilización y presión contra las mujeres que ejercen su derecho al aborto", apuntan. Los socialistas advierten de que, según una de las asistentes fue "un discurso intolerable, machista y profundamente ofensivo que pretende intimidar y estigmatizar a las mujeres desde una institución pública pagada con el dinero de todos y todas".

Respecto a la organización invitada, Red Madre, apuntan a que "mantiene un discurso radical contra el derecho al aborto, difundiendo mensajes alarmistas y culpabilizadores sobre las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo, incluso en los casos más extremos". En esta misma línea se sitúa la polémica campaña publicitaria en los mupis, que llevaban a un QR donde se dejaba caer incluso que la mujer embarazada por una violación, debía tener el hijo y darlo en adopción.

Campaña en los mupis

La concejala socialista Marina Olivares expuso el audio del vídeo en el último pleno, interpelando a los concejales de Comunicación y de Infancia a que reconocieran quién había dado el permiso a la campaña, donde aparece el logo del Ayuntamiento de Torrent, y si había contado con fondos municipales. Además, recordó que la directora del Instituto de las Mujeres, organismo autónomo dependiente del Ministerio de Igualdad, instó al consistorio a su retirada en un carta remitida por la "obligación y responsabilidad que las Administraciones Públicas para evitar transmitir cualquier contenido que pueda contribuir a fomentar la desigualdad o la discriminación de las mujeres".