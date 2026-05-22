Albal da 15 días de margen a una inquilina para dejar su casa en peligro de derrumbe

El Ayuntamiento de Albal ha ampliado el plazo que dio a Loli, su pareja y su hijo, para dejar la vivienda en peligro de derrumbe, ubicada en la calle Sant Antoni. Ahora, lo que iba ser una demolición inminente, se acometerá en 15 días, y ese es el tiempo máximo para que la mujer, que afirma padecer siete tumores y que está ligada a una bombona de oxígeno, con movilidad reducida, obtenga una solución habitacional.

Desde los Servicios Sociales municipales, que han estado pendientes del caso desde el primer momento, le han ofrecido temporalmente una pensión en Aldaia, donde ya estuvo anteriormente, como ella misma reconoce, y que no considera adecuada porque «solo tiene ascensor hasta el primer piso y yo no puedo subir escaleras», como explicó para este periódico.

Peligro de derrumbe

La situación de la vivienda en la que esta unidad familiar vive alquilada desde hace cerca de tres años, se puso de manifiesto el pasado mes de noviembre, cuando las lluvias provocaron que se fuera desprendiendo parte de la pared que da a la vía pública, provocando molestias al vecino, que no podía acceder a su propia casa por la puerta principal, debido al peligro que representaba por la caída de cascotes. La vivienda en su interior presenta humedades importantes, agravadas por la dana, aunque los inquilinos han ido reparando lo que han podido para vivir en condiciones, como apuntó Loli.

Después de poner la situación de la casa en conocimiento de las autoridades, con un gran agujero en la fachada, y pasado todo este tiempo, el ayuntamiento ha ordenado el derribo de la vivienda por su estado ruinoso y, aunque Loli paga un alquiler, la casa no está en condiciones de habitabilidad. Como solución momentánea, el consistorio ha vallado el perímetro del edificio, cortando el tráfico en este tramo del vial semipeatonal para evitar que pueda ocurrir algún accidente.