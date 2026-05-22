Reconstrucción
Albal y un municipio portugués intercambian conocimientos sobre gestión de desastres naturales
El alcalde, José Miguel Ferris, destaca la oportunidad de extraer aprendizajes para mejorar la respuesta y recuperación ante futuras emergencias climáticas
Hace unos días, el alcalde de Albal, José Miguel Ferris, viajó hasta el municipio portugués de Leiria, para compartir experiencias sobre la dana del 29 de octubre de 2024 y la reconstrucción con las autoridades locales, tras sufrir las consecuencias del temporal Kristin. Ferris estuvo acompañado por los alcaldes de Catadau, Montserrat, Carlet y Guadassuar, en esta iniciativa organizada por la Cámara de Comercio portuguesa.
“La visita a Leiria ha sido una oportunidad muy valiosa para compartir experiencias entre municipios que hemos vivido situaciones muy duras a consecuencia de fenómenos meteorológicos extremos. Conocer de primera mano cómo están afrontando en Portugal la reconstrucción tras la tormenta Kristin, nos permite extraer aprendizajes útiles para seguir mejorando nuestra capacidad de respuesta y recuperación ante futuras emergencias", explica el primer edil.
Además, añade que "durante estos encuentros hemos podido intercambiar procedimientos, modelos de coordinación y estrategias de actuación junto a responsables municipales y técnicos portugueses. La cooperación entre administraciones locales es fundamental para construir municipios más preparados, resilientes y capaces de proteger a la ciudadanía ante catástrofes naturales".
Regreso y colaboración
Ferris ha vuelto cargado de propuestas. “Regresamos a Albal con nuevas ideas e iniciativas que pueden ayudarnos a seguir avanzando en materia de prevención, reconstrucción y planificación. Compartir conocimiento y trabajar conjuntamente entre territorios es también una forma de fortalecer Europa desde lo local", explica.
Además, el primer edil destaca "la importancia de que municipios afectados por la Dana del 29 de octubre de 2024 podamos mantener espacios de colaboración internacional como este, porque los desafíos climáticos requieren respuestas coordinadas, aprendizaje mutuo y solidaridad institucional.”
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