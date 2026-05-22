La CHJ da luz verde a la elevación de la mota del barranco de Alcàsser para retener avenidas de agua

Casi un siglo, según palabras del propio alcalde Alberto Primo, llevaba la Confederación Hidrográfica del Júcar sin actuar en el barranco de Picassent a su paso por el término de Alcàsser. Así se lo contó el primer edil a Teodoro Estrela e Ignacio Valera, representantes de la CHJ, en la visita al municipio, donde dieron el ok a los múltiples proyectos que el consistorio tiene sobre la mesa, gracias a los fondos obtenidos por el Estado dentro del Plan de Resilencia así como del Plan Edil dana que comparte con otros municipios.

Según explicó Alberto Primo a Levante-EMV, uno de los grandes proyectos es elevar la mota del barranco, a dos metros, "aprovechando en algunas zonas la elevación natural del barranco" en el área más cercana al núcleo urbano, y conectarla con un corredor verde. El objetivo es consolidar un espacio que pueda retener el desbordamiento de agua en caso de grandes avenidas, y que proteja más a la población.

Durante la reunión mantenida en el consistorio, también se mostraron los proyectos que se impulsan desde el ayuntamiento y que necesitan autorización de la CHJ, como la limpieza del barranco, la renaturalización del lecho, la protección del municipio ante inundaciones, la mejora del puente de acceso al Polígono El Pla y la construcción de un puente en el camino Alcàsser-Albal.

Reunión con la CHJ en el Ayuntamiento de Alcàsser. / A.A.

En cuanto a la limpieza del cauce, Primo admite que hace "muchísimos años" que no se actúa sobre el lecho, que "en estos momentos tiene una capa de sedimentación importante". También, tal y como avanzó este diario, el ministerio ya ha aprobado la memoria del proyecto del puente en la carretera de Albal, valorado en 2,1 millones de euros, que sustituirá el actual terraplén por una estructura elevada de 45 metros para evitar los cortes de tráfico por inundación. La solución propuesta consiste en un puente de aproximadamente 45 metros de longitud, resuelto mediante varios vanos apoyados sobre pilas esbeltas que no reduzcan la sección hidráulica del barranco. La nueva plataforma tendrá un ancho total de 8,70 metros, distribuidos en seis metros para la calzada de vehículos y una senda segregada de 2,70 metros para peatones y ciclistas, mejorando así la seguridad vial de un vial muy transitado.

Balsas de laminación

También Alcàsser le presentó a la CHJ el proyecto de ampliar el puente de acceso al Polígono El Pla, "para que pase mayor cantidad de agua, aunque también necesitamos un lugar para poder laminarla. Le hemos pedido a la CHJ modelos de cálculos de avenidas para hacer un proyecto en consonancia con los datos aportados", explicó Primo, quien espera, que los trabajos puedan empezar cuanto antes.