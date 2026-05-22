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Reconstrucción

Alfafar, ejemplo europeo de gestión local y respuesta rápida ante catástrofes

El alcalde y diputado, Juan Ramón Adsuara, participa en el Foro Europeo para la reestructuración territorial de Moldavia

El alcalde de Alfafar y diputado, Juan Ramón Adsuara.

El alcalde de Alfafar y diputado, Juan Ramón Adsuara. / A. A.

Redacción Levante-EMV

Alfafar

El Ayuntamiento de Alfafar ha destacado el papel fundamental de las administraciones locales y provinciales en la gestión de los fondos europeos y en la respuesta ante situaciones de emergencia durante el Foro Europeo para la reestructuración territorial de Moldavia, celebrado en la capital del país, Chisináu.

El encuentro, organizado por el Gobierno de Moldavia, ha reunido a representantes institucionales de distintos países europeos con el objetivo de analizar modelos de gobernanza territorial, financiación pública y modernización administrativa, con especial atención al papel de las estructuras intermedias en la prestación de servicios públicos de proximidad.

Coordinación supramunicipal

En este contexto, la Diputació de València ha sido presentada como un referente europeo en la atención a pequeños municipios y en la coordinación supramunicipal, especialmente por su capacidad de canalizar inversiones y servicios que permiten reforzar la igualdad de oportunidades entre municipios, independientemente de su tamaño o ubicación.

Juan Ramón Adsuara.

Juan Ramón Adsuara. / A. A.

Además, las autoridades moldavas han mostrado interés en conocer de primera mano el funcionamiento de la institución provincial valenciana y su modelo de colaboración con los ayuntamientos, especialmente en materia de gestión de fondos europeos, resiliencia territorial y reconstrucción tras situaciones de emergencia.

Exposición del modelo

En representación de la Diputació de València y como presidente de la Red Partenalia, el alcalde de Alfafar y diputado de Fondos Europeos, Juan Ramón Adsuara, ha expuesto el modelo valenciano de cooperación entre ayuntamientos, diputaciones y fondos europeos como ejemplo de eficacia, proximidad y capacidad de respuesta ante las necesidades de la ciudadanía.

Durante su intervención, Adsuara ha subrayado que los ayuntamientos son básicos en una catástrofe, tanto para la reacción inmediata como para la reconstrucción y la mejora de la resiliencia de los municipios. “Es importante contar con una estructura ágil de coordinación institucional para acelerar las respuestas y garantizar servicios públicos eficientes”, ha señalado.

En este sentido, el alcalde de Alfafar ha puesto en valor la función de las diputaciones y de los fondos europeos para “prevenir, reaccionar y reconstruir”, ha destacado especialmente ámbitos como la actuación de los bomberos, la prevención de incendios, las infraestructuras, los servicios sociales o la modernización de los municipios.

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Adsuara también ha defendido la necesidad de reforzar el principio de subsidiariedad y la justicia social europea a través de administraciones cercanas al territorio: “Ayuntamientos, fondos europeos y diputaciones son básicos para que todo vaya mucho más rápido y para ofrecer una mejor respuesta de cara al ciudadano”, ha concluido.

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