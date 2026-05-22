Un conductor drogado hiere gravemente a un peatón con una carretilla elevadora en Alaquàs

La rápida intervención de la Policía Local de Alaquàs evitó que un hombre se desangrase en plena calle tras ser arrollada por una carretilla elavadora, conduciada por otrohombre que dio positivo en drogas. Los hechos se produjeron el pasado miércoles 6 de mayo en Alaquàs , en concreto en la calle Jaume I de Valencia. El aviso fue recibido por la Sala 112, que alertó de un siniestro en el cual se encontraban implicados una carretilla elevadora y un peatón. Al llegar la Policía Local de Alaquàs, los agentes localizaron un hombre tendido sobre la calzada en posición de decúbito supino, con una hemorragia abundante en la pierna izquierda. El herido estaba siendo asistido por un compañero de trabajo quien había intentado contener la hemorragia.

Ante la gravedad de la situación, los agentes de Policía Local de Alaquàs detectaron una herida de aproximadamente cinco centímetros de diámetro en la cara interna de la pierna, a la altura del tobillo. Al comprobar que el sangrado persistía, colocaron un torniquete profesional tipo CAT-7, consiguiendo detener completamente la hemorragia. Minutos después, se personó en el lugar una unidad del SAMU, que continuó con la atención de urgencia. Fue trasladado al Hospital General de Valencia, donde se le diagnosticó inicialmente una posible fractura de tibia y peroné, con probable afectación de un vaso sanguíneo principal.

Abiertas dilgencias

A pesar de que intervino también Policía Nacional, la Policía Local de Alaquàs ha iniciado diligencias como accidente de circulación con heridos graves, al haberse producido en vía pública y estar implicado un vehículo el conductor del cual lanzó un resultado positivo a las pruebas reglamentarias de drogas.