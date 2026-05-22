Dos septuagenarios heridos tras empotrar su coche contra el paso a nivel del metro de Torrent

Dos septuagenarios han requerido intervención médica tras sufrir un accidente con su vehículo en Torrent. Concretamente, los servicios sanitarios han atendido a un hombre y una mujer, ambos de 76 años, por contusiones en la zona lumbar y en el pecho, y han sido trasladados al Hospital General de Valencia en dos ambulancias, una de Soporte Vital Básico (SVB) y otra de transporte No Asistencial (TNA).

El accidente ser produjo sobre las 12.30 horas en la calle Virgen del Olivar. Se desconoce las circunstancias por las que el conductor del vehículo perdió el control y se dirigió hacia el aliviadero construido bajos las vías del metro, en el paso a nivel de Torrent, construidas para impedir que el agua se acumulara y produjera inundaciones en la zona, especialmente en la residenica de mayores que hay enfrente.

El coche empotrado contra el muro que protege las vías en Torrent. / L-EMV

El paso está delimitado por dos pilones, que al parecer, el conductor arrancó con el vehículo hasta empotrarse contra el muro de las vías. El fuerte impacto hizo necesaria la intervención de los bomberos, para ayudar a sacar a los pasajeros de avanzada edad. También hubo presencia policial durante todo el proceso.